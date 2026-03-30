Трамп пригрозил Ирану ударами по острову Харк и опреснительным установкам

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о существенном прогрессе в переговорах с нынешними властями Ирана, которых он рассматривает в качестве нового правящего режима, но в то же время пригрозил расширением ударов, если сделка не будет достигнута.

«Соединенные Штаты Америки ведут серьезные переговоры с НОВЫМ И БОЛЕЕ РАЗУМНЫМ РЕЖИМОМ, чтобы завершить наши военные операции в Иране», – написал американский лидер в основанной им социальной сети Truth Social.

Трамп указал на «значительный прогресс» и допустил, что соглашение с руководством ИРИ удастся заключить в ближайшее время. Если же этого не произойдет и Ормузский пролив «не будет немедленно „открыт для бизнеса“», он, по его словам, намерен завершить военную кампанию путем эскалации.

«<...> мы завершим наше приятное „пребывание“ в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные месторождения и остров Харк (и, возможно, все опреснительные установки!), к которым мы намеренно еще не „прикасались“», – подчеркнул Президент США.

Политик добавил, что такое развитие событий станет возмездием за многочисленных американских солдат и других людей, которых «Иран убивал и истреблял на протяжении 47-летнего» периода существования исламской республики.

Ранее Дональд Трамп отложил еще на десять дней (до ночи 7 апреля по московскому времени) реализацию своего ультиматума руководству Ирана относительно ударов по электростанциям, если Ормузский пролив останется закрытым.

При этом сегодня американский лидер впервые решил угрожать ударами по нефтяным месторождениям и опреснительным установкам (захват острова Харк, через который проходит 90% иранского экспорта сырой нефти, он допускал и прежде).