Политика 27 марта 2026 05:19

Трамп отложил удары по иранской энергетике еще на десять дней

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отложил еще на десять дней реализацию своего ультиматума руководству Ирана. Он написал об этом в основанной им социальной сети Truth Social.

Изначально американский лидер угрожал уничтожить все иранские электростанции, если в течение двух суток исламская республика не разблокирует Ормузский пролив. Ультиматум должен был истечь в ночь с 23 на 24 марта по московскому времени, но Президент США продлил его на пять дней, сославшись на ведение переговоров.

«<...> я приостанавливаю разрушение электростанций на десять дней до понедельника, 6 апреля 2026 года, восьми часов вечера по восточному времени (3.00 7 апреля по Москве – прим. Т-и)», – сообщил Трамп, обосновав очередную отсрочку «просьбой» властей Ирана.

«Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления фейковых СМИ и других источников, они проходят очень хорошо», – добавил он.

Позднее Президент США пояснил телеканалу Fox News, что Иран просил не наносить удары еще семь дней, а он дал отсрочку на десять дней, так как «они (иранцы – прим. Т-и) дали мне корабли». Речь идет о десяти танкерах с нефтью, которые власти ИРИ, по словам Трампа, ранее согласились пропустить через Ормузский пролив в качестве «подарка» Штатам.

Вместе с тем газета The Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на посредников в переговорах, что Иран не запрашивал отсрочку ударов по своим энергетическим объектам на десять дней и пока не представил окончательный ответ на мирный план США, включающий 15 пунктов.

