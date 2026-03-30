В Иране планируют узаконить взимание платы за проход через Ормузский пролив

В Иране планируют узаконить платный порядок прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом заявил член Комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса (парламента) Алаоддин Боруджерди, передает Иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

«Обеспечение безопасности и предоставление судам услуги по проходу по водному пути будет производиться на платной основе», – отметил депутат.

При этом Боруджерди не стал уточнять ни когда именно платный порядок прохода через пролив будет формализован, ни размер платы.

Ранее, 20 марта, издание Lloyd's List со ссылкой на источники рассказало, что Иран начал взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Тогда один из операторов заплатил примерно 2 млн долларов за проход принадлежащего ему танкера.

Позднее, 25 марта, министр иностранных дел ИРИ Аббас Арагчи сообщил, что исламская республика разрешила проход через пролив судам дружественных стран. Среди них были упомянуты Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан.

Впоследствии о проходе своих танкеров договорились Таиланд и Малайзия. Однако 27 марта, несмотря на разрешение, два китайских (гонконгских) контейнеровоза не смогли пройти через Ормузский пролив и вернулись обратно.

В 2025 году через Ормузский пролив в среднем проходило 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день, что составляет примерно 25% их мирового морского товарооборота. Удары Ирана по проходящим через пролив судам после начала кампании США и Израиля против исламской республики привели к росту цен на энергоресурсы.