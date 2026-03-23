Пролив, откройся: США готовы нанести крупный удар по энергетической системе Ирана

Дональд Трамп объявил Ирану ультиматум с требованием прекратить блокировку Ормузского пролива. В противном случае президент США пообещал уничтожить энергетическую инфраструктуру страны. Что могут предпринять американцы и как Иран может ответить на ультиматум Трампа — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: © The White House

Трамповский ультиматум

На своей странице в соцсети Truth Social 22 марта в 02:44 по московскому времени Дональд Трамп опубликовал очередную порцию угроз в адрес Ирана.

«Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента времени, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной», – цитирует Трампа РИА Новости.

Таким образом, срок ультиматума истекает 24 марта в 02:44 по московскому времени, после чего США могут начать атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана.

Напомним, что с начала американо-израильского противостояния Иран фактически заблокировал Ормузский пролив – ключевой транспортный коридор, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Блокировка пролива уже привела к росту цен на нефть. Марка Brent подорожала до $112,67 за баррель, обновив максимум с июля 2022 года. Дальнейшее ограничение судоходства через Ормузский пролив может подтолкнуть цены еще выше – звучат прогнозы вплоть до $150 за баррель.

Что еще могут предпринять американцы

Согласно сообщениям СМИ, администрация Дональда Трампа в качестве меры давления на Тегеран рассматривает возможность блокады или даже военной оккупации иранского острова Харк – ключевого узла, через который проходит до 90% экспорта иранской нефти.

Фактически речь может идти о варианте наземной операции. По данным Financial Times и других источников, США планируют увеличить военное присутствие в регионе с 50 до 60 тысяч военнослужащих. Пентагон уже направил дополнительные подразделения морской пехоты, включая 11-й и 31-й экспедиционные отряды.

При этом окончательное решение о проведении наземной операции или высадке на побережье пока не принято.

Что представляет собой энергосистема Ирана

Как сообщает Bloomberg, в Иране функционируют около 98 крупных электростанций, большинство из которых работает на природном газе. Среди крупнейших – электростанция Дамаванд к юго-востоку от Тегерана, Рамин к северу от Ахваза и Керман в Чатруде.

Кроме того, теоретически США могут нанести удар и по АЭС в Бушере, введенной в эксплуатацию при участии России. Однако такой сценарий маловероятен, поскольку может привести к масштабной радиационной катастрофе и затронуть значительную часть Ближнего Востока.

Несмотря на то что ранее Трамп заявлял о нежелании наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, чтобы не подвергать гражданское население лишениям, Израиль 19 марта уже нанес авиаудары по нефтегазовым объектам Ирана, в том числе по крупнейшему в мире месторождению «Южный Парс».

В этой ситуации приходится констатировать, что заявления Трампа нередко расходятся с действиями союзников и самих американских военных. На этом фоне сроки ультиматума выглядят во многом условными.

Реакция Ирана

На ультиматум Дональда Трампа Иран ответил серией жестких заявлений и военных угроз. Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявило, что в случае ударов по энергетической инфраструктуре Ормузский пролив будет закрыт окончательно.

Иранское оперативное командование предупредило, что в случае атаки под удар попадет «вся энергетическая, информационная и опреснительная инфраструктура США и их союзников» в регионе. Тегеран также призвал соседние арабские страны «изгнать иностранных агрессоров», подчеркивая, что действия США дестабилизируют ситуацию.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал угрозы Трампа бредом, который лишь укрепляет единство нации, и заявил о готовности жестко противостоять агрессии на поле боя.

В ответ на удары по месторождению «Южный Парс» иранские силы, по сообщениям, атаковали объекты СПГ в катарском Рас-Лаффане – одном из крупнейших центров экспорта сжиженного газа в мире.

Что может произойти дальше

С высокой долей вероятности США все же нанесут ограниченные авиаудары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана – ситуация зашла слишком далеко и развивается не по ожидаемому для Вашингтона сценарию.

При этом говорить о полномасштабной наземной операции преждевременно: такой шаг чреват затяжным конфликтом и рисками повторения неудачных военных кампаний США во Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

Удар по энергетике Ирана по истечении ультиматума может носить скорее демонстративный характер – Вашингтону важно зафиксировать хотя бы символический результат.

Ранее Трамп уже заявлял в Truth Social, что США «на несколько недель раньше срока полностью стерли Иран с лица земли».

Однако подобные заявления вызывают сомнения: реальная ситуация в регионе остается крайне напряженной, а Иран продолжает отвечать на действия США и Израиля и не демонстрирует готовности к капитуляции.