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Политика 30 марта 2025 19:28

Трамп предупредил Иран о невиданных бомбардировках в случае отказа от сделки

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбовыми ударами и новыми тарифами, если страна не заключит сделку, предполагающую отказ от разработки ядерного оружия. Американский лидер сделал соответствующее заявление в интервью телеканалу NBC News.

«Если они (иранцы – прим. Т-и) не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», – подчеркнул Трамп.

Политик также заметил, что американские и иранские официальные лица уже «ведут переговоры».

Однако ранее Президент Ирана Масуд Пезешкиан отказался от прямых переговоров с США, хотя и допустил возможность непрямых консультаций через посредников. «<...> путь непрямых переговоров открыт», – отметил он, раскрывая суть ответа Ирана на письмо Трампа.

До этого Президент США направил послание Высшему руководителю ИРИ аятолле Али Хаменеи, установив срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. По информации источников портала Axios, он предварительно проинформировал ключевых союзников на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

В свою первую каденцию, в 2018 году, Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из Совместного всеобъемлющего плана действий (Соглашения по иранской ядерной программе).

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#Дональд Трамп #Иран #иранская ядерная программа
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