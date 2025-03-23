Уиткофф: США не исключают военные действия против Ирана при определенных условиях

Соединенные Штаты могут прибегнуть к военным действиям против Ирана, если сложатся соответствующие обстоятельства. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова спецпосланника Президента США Стивена Уиткоффа.

«Мы не стремимся решать все вопросы военным путем, но если нас поставят перед выбором, мы готовы действовать», – подчеркнул Уиткофф.

Спецпосланник также напомнил, что позиция Дональда Трампа заключается в недопущении создания ядерного оружия в Иране.

«Мы не можем позволить им разрабатывать ядерный арсенал. Это недопустимо», – добавил Стивен Уиткофф.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что Соединенные Штаты намерены добиться полного отказа Ирана от ядерной программы, иначе Тегеран столкнется с серьезными последствиями.