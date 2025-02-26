МИД Ирана поделился своим видением будущего отношений с США

Флаг Ирана

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Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран поделилось своим видением перспектив отношений с Соединенными Штатами при администрации Дональда Трампа. Заявление опубликовали издание Jahan News и газета Kayhan.

МИД ИРИ отреагировал на подписанный Трампом указ о возобновлении политики «максимального давления» на исламскую республику. По мнению иранских дипломатов, на деле эта политика никогда не прекращалась.

При этом одновременно с подписанием указа Трамп выразил готовность вести переговоры с Ираном и заключить сделку по ядерной проблеме. Из-за этого иранский МИД обвинил США в двойственном подходе, который, по их оценке, «не только не способствует решению проблем, но и углубляет недоверие к американским намерениям и политике».

В связи с этим иранские дипломаты напомнили, что именно Трамп в 2018 году вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (Соглашения по иранской ядерной программе). Они также обвинили Штаты в нежелании снимать наложенные на Иран санкции.

Вместе с тем авторы заявления постарались подтвердить занятую ими позицию историческим экскурсом – начиная от свержения правительства Мохаммеда Мосаддыка в 1953 году. Соответственно, МИД ИРИ возложил ответственность за «нынешнее состояние отношений между Соединенными Штатами и Ираном» на Вашингтон.

Кроме того, в МИД Ирана назвали свою страну «крупнейшей жертвой терроризма в мире» и вспомнили высказывания Трампа, который замечал, что кампании США в регионе привели лишь к росту нестабильности. Дипломаты также выразили уверенность, что введенные против ИРИ санкции «нанесли удар не только по экономике, но и по фундаментальному праву иранцев на жизнь».

Помимо этого, иранский МИД из-за заявлений Трампа о претензиях на Канаду, Гренландию, Панамский канал и сектор Газа обвинил современные Соединенные Штаты в том, что они стали «главным нарушителем закона и отрицателем международных принципов и норм, таких как уважение территориальной целостности и национального суверенитета».

Сославшись на мнение Высшего руководителя страны Али Хаменеи, МИД ИРИ заявил, что на данный момент «Исламская Республика Иран, придерживаясь принципов «чести, мудрости и целесообразности» в своей внешней политике, считает, что переговоры с Соединенными Штатами <...> не будут отвечать национальным интересам Ирана».

«Иран по-прежнему привержен поиску дипломатического решения для защиты прав иранского народа и снятия санкций и будет продолжать консультации с соответствующими сторонами, одновременно используя все элементы своей национальной мощи для реагирования и противостояния угрозам», – добавили в МИДе, заверив также, что ИРИ, «исходя из своих религиозных и стратегических соображений, никогда не ставила вопрос о производстве оружия массового поражения, включая ядерное оружие, на повестку дня».