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Политика 23 марта 2025 19:09

США требуют от Ирана отказаться от ядерной программы, угрожая последствиями

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Соединенные Штаты намерены добиться полного отказа Ирана от ядерной программы, иначе Тегеран столкнется с серьезными последствиями. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова помощника Президента США по национальной безопасности Майка Уолтца.

Уолтц подчеркнул, что Америка хочет дать Ирану понять, что сейчас не действует принцип "ты мне – я тебе", как это было при администрациях Обамы и Байдена. Вопрос касается всей ядерной программы. Иран либо откажется от нее, либо его будут ждать последствия.

Он также отметил, что обладание ядерным оружием Тегераном приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке, что, по его словам, «абсолютно неприемлемо» для национальной безопасности США.

#США #Иран #ядерное оружие #иранская ядерная программа
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