СМИ назвали пять требований Ирана для заключения мира с США

Руководство Ирана настаивает на прекращении войны с Соединенными Штатами и Израилем на собственных условиях, отвергая предложения американской стороны. Об этом сообщает иранский телеканал PressTV, ссылаясь на одного из должностных лиц исламской республики.

Список требований Тегерана включает, в частности, полное прекращение «агрессии и убийств», создание конкретных механизмов, обеспечивающих невозобновление войны, и гарантированную, четко определенную выплату компенсаций за военный ущерб и репараций.

Кроме того, власти ИРИ требуют завершения войны на всех фронтах и для всех «групп сопротивления», участвовавших в ней, и международного признания суверенного права Ирана на осуществление власти над Ормузским проливом.

По информации собеседника телеканала, Иран уведомил всех посредников, что прекращение огня зависит от принятия всех его условий. «До этого никаких переговоров проводиться не будет», – заявил он.

Источник также добавил, что Иран прекратит войну по собственному решению и не позволит Президенту США Дональду Трампу «диктовать сроки» ее завершения

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Тегеран выдвинул Вашингтону «очень высокие» требования для переговоров о прекращении огня.

Список иранских требований по версии WSJ отличается некоторыми деталями. В нем фигурируют: закрытие всех американских баз в странах Персидского залива, выплата репараций, разрешение Ирану взимать плату с проходящих через Ормузский пролив судов, снятие всех санкций против ИРИ, предоставление гарантий невозобновления боевых действий, прекращение ударов Израиля по радикальному шиитскому движению «Хезболла» в Ливане, сохранение иранской ядерной программы.

Американский чиновник назвал эти требования «нереалистичными» и «нелепыми», подчеркнув, что это может затруднить достижение мирного соглашения.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на двух чиновников написала, что администрация Трампа направила Ирану свой план прекращения огня из 15 пунктов.

По данным израильского 12-го канала, американцы хотят в том числе полного отказа от обогащения урана на территории Ирана, передачи всего обогащенного материала МАГАТЭ в ближайшее время, уничтожения ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо, прекращения поддержки прокси-сил на Ближнем Востоке, открытия Ормузского пролива, ограничения количества и дальности баллистических ракет.

Взамен Штаты предлагают снятие всех ограничений, связанных с иранской ядерной программой, помощь в развитии АЭС «Бушер» и отмену механизма, позволяющего автоматически восстанавливать санкции ООН против Ирана.