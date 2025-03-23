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Политика 23 марта 2025 11:58

Трамп назвал рациональным свое общение с Путиным

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Трамп назвал рациональным свое общение с Путиным
Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп
Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп счел рациональным свое общение с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил об этом в интервью порталу OutKick.

«У нас были очень рациональные дискуссии, и я просто хочу, чтобы людей перестали убивать», – заметил американский лидер, выразив сожаление в связи с гибелью множества «молодых ребят» с обеих сторон.

«Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто остановит [Путина], кроме меня, и я думаю, что я смогу остановить его», – подчеркнул Трамп.

Политик также акцентировал, что у него хорошие отношения как с Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Было бы здорово остановить это (вооруженное противостояние – прим. Т-и)», – пояснил он.

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#Дональд Трамп #Владимир Путин #Россия и США #спецоперация
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