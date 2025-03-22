Уиткофф заявил, что передал Трампу портрет от Путина

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф сообщил, что передал американскому лидеру Дональду Трампу его портрет в подарок от Президента России Владимира Путина.

По словам Уиткоффа, российский лидер заказал портрет Трампа у ведущего художника из России. Готовую работу, Путин передал спецпосланнику президента США, а тот привез картину в Штаты.

«Он [Трамп] был по-настоящему тронут», - отметил Уиткофф (перевод по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Президент РФ 13 марта принял Уиткоффа и передал через него информацию Трампу. Темы разговора Путина и Уиткоффа представитель Кремля не раскрыл.