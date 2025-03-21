Трамп: У нас наметились очертания сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: пресс-служба Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о достижении предварительных контуров урегулирования конфликта на Украине после проведения переговоров с российским и украинским коллегами – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

«И я должен вам сказать, что я очень хорошо общался с обоими джентльменами. <...> И у нас, как мне кажется, уже наметились очертания сделки. Я надеюсь, что это так», – заметил американский лидер, общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«Я делаю это (занимаюсь урегулированием конфликта – прим. Т-и) по двум причинам. Во-первых – и это, безусловно, самое важное, тысячи молодых людей – и это не американцы, а русские и украинцы – гибнут каждую неделю. Тысячи в неделю», – подчеркнул Трамп.

«Кроме того, Соединенные Штаты заплатили из-за [прежнего американского лидера Джо] Байдена 350 млрд долларов», – добавил он, настаивая на собственной оценке стоимости помощи, оказанной Украине Вашингтоном после начала специальной военной операции.

«Но война, которая не должна была случиться, произошла. Если бы у нас в этом великом городе был компетентный Президент, этой войны никогда бы не случилось. Со мной бы этого бы точно никогда не случилось. И этого не случалось: в течение четырех лет этого не происходило», – также отметил Трамп, напомнив о своей первой каденции.