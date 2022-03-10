Трамп допустил возможность начала Третьей мировой и ядерной войны

Сейчас в мире существует угроза начала ядерной и Третьей мировой войны. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в шоу Full Send Podcast.

«Я думаю, это (угроза ядерной войны — прим. Т-и) серьезно, я видел на днях выступление [Президента Соединенных Штатов Джо] Байдена, сказавшего, что мы не хотим воевать с Россией, так как она ядерная держава. <...> Это такой сигнал слабости?» — предположил бывший американский лидер.

По мнению Трампа, жителям Штатов стоит опасаться ядерной войны, потому что страной управляют «некомпетентные люди». Он также добавил, что существует вероятность развития Третьей мировой, так как США «больше не уважают».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.