Трамп допустил передачу Газы под контроль США и анонсировал там великие проекты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль мог бы передать сектор Газа под контроль Соединенных Штатов, когда конфликт закончится. Палестинцев в этом случае переселят в места покрасивее, добавил политик.

«Сектор Газа был бы передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы... могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе», – написал президент Штатов в соцсетях (перевод по РИА Новости).

Также Трамп подчеркнул, что Штаты начнут строить в секторе Газа величайшие проекты недвижимости. Причем, с его слов, военные из США не потребуются.

«США... медленно и аккуратно начали бы строительство того, что стало бы одними из величайших... проектов недвижимости на земле. Солдат от США не потребовалось бы!» – написал Трамп в соцсетях (перевод по РИА Новости).

Ранее американский лидер уже говорил, что Штаты займутся восстановлением сектора Газы. При этом палестинцев президент США предложил переселить в Иорданию и Египет. После таких слов Трампу захотели вынести импичмент.