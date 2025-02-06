Кит Келлог оценил шансы Украины получить ядерное оружие
Шансы нулевые. Именно так ответил спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог, говоря про возможность получения Украиной ядерного оружия.
«Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми... это не произойдет», – цитирует Келлога РИА Новости.
До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что заявления Владимира Зеленского о необходимости передать Украине «ядерку» выдают в нем маньяка. По ее словам, украинский политик смотрит на Землю, как на объект своих больных фантазий.
Сам Зеленский ранее говорил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия. Чтобы Киев остался в безопасности, Запад должен дать ему ядерное оружие. В Кремле же считают, что заявления о возможном размещении на Украине «ядерки» безответственны. Подобные заявления, как сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, свидетельствуют о том, что некоторые политики плохо понимают реальность.