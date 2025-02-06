Шансы нулевые. Именно так ответил спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог, говоря про возможность получения Украиной ядерного оружия.

«Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми... это не произойдет», – цитирует Келлога РИА Новости.

До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что заявления Владимира Зеленского о необходимости передать Украине «ядерку» выдают в нем маньяка. По ее словам, украинский политик смотрит на Землю, как на объект своих больных фантазий.

Сам Зеленский ранее говорил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия. Чтобы Киев остался в безопасности, Запад должен дать ему ядерное оружие. В Кремле же считают, что заявления о возможном размещении на Украине «ядерки» безответственны. Подобные заявления, как сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, свидетельствуют о том, что некоторые политики плохо понимают реальность.