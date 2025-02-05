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Политика 5 февраля 2025 20:09

Трампу хотят вынести импичмент за слова про сектор Газа

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу предложили вынести импичмент. С инициативой выступил член палаты представителей от демократов Эл Грин, пишет РИА «Новости».

«Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния», — сказал Грин.

Он подчеркнул, что импичмент Трампу надо объявить за его действия на Ближнем Востоке. Ранее американский лидер говорил, что Штаты займутся восстановлением сектора Газы. При этом палестинцев президент США предложил переселить в Иорданию и Египет.

Отметим, что Трамп – единственный президент за всю историю Соединенных Штатов, который получил два импичмента в палате представителей, однако сенаторы его оправдали. Так, в 2019 году демократы заподозрили Трампа в задержке военной помощи Украине. В свою защиту политик сказал, что только требовал от Киева лишь бороться с коррупцией.

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#Дональд Трамп
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