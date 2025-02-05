Это безумие: Трамп заявил об американской оккупации в секторе Газа

Дональд Трамп продолжает удивлять своей лихорадочной деятельностью. На этот раз он шокировал весь мир, объявив том, что США возьмут под свой контроль сектор Газа. Тайный и явный смысл заявления Трампа и реакция на него в мире – в материале обозревателя «Татар-информа» Альберта Бикбова.





После переговоров с Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп сделал, что США готовы «занять сектор Газа» и приступить к «расчистке» эксклава

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США возьмут под свой контроль сектор Газа

После переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прибывшим в США с рабочим визитом, президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что Соединенные Штаты готовы «занять сектор Газа» и приступить к «расчистке» эксклава.

«США возьмут под свой контроль сектор Газа, и мы займемся им. Мы будем владеть им и будем нести ответственность за обезвреживание всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия», — сказал Трамп.

Трамп также не исключил отправки американских войск для помощи с обеспечением безопасности в секторе Газа.Таким образом, все будет разминировано, восстановлено, построено и приведено в порядок силами США.

По мнению президента США, разрушенный войной сектор, где живут более 2 млн человек, может со временем превратиться «в Ривьеру Ближнего Востока», где могли бы обосноваться не только палестинцы, но и «люди со всего мира».

«Это будет просто великолепно. Мой план может принести великий мир всему региону», — сказал Трамп.

Нетаньяху планы Трампа одобрил, заявив, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Напомним, что в ходе предвыборной кампании политик пообещал не допустить участия американских войск в военных действиях за рубежом. А тут открытым текстом заявляется о возможности военной операции США в секторе Газа. Предвыборные обещания оказались пустым местом. Классика политического жанра.

Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас инициативу о переселении и вовсе отверг Фото: kremlin.ru

Реакция в мире

Также он предложил «снести» Газу и переселить беженцев из-за «непригодности региона для жизни». По словам президента США, египетское и иорданское руководство согласится «дать землю» для палестинцев из сектора Газа. Предложение ошеломило экспертов по Ближнему Востоку, а также союзников и противников Трампа, оставив многие вопросы без ответа.

Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании направили совместное письмо госсекретарю США Марко Рубио. В нем они выступили против планов по расселению палестинцев из сектора Газа и потребовали вместо этого вовлечь жителей в процесс восстановления, пишет Axios.

Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас инициативу о переселении и вовсе отверг. Идею раскритиковал и ХАМАС, контролирующий Газу, посчитав, что она станет «путем к созданию хаоса». Представитель движения заявил, что предложение президента США представляет собой «вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело».

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что королевство отвергает «любое нарушение прав палестинского народа, будь то строительство поселений, аннексия земель или попытки его вытеснения». Американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен с негодованием прокомментировал намерение Трампа занять сектор Газа.

«Это безумие. Я даже не узнаю эту страну. Я имею в виду, что мы всегда делали что-то плохое, но никогда так открыто. Даже репортеры озадачены. Это буквально этническая чистка и оккупация. Мы кричали и плакали из-за того, что Россия вторглась в Украину, а сейчас игнорируем? Это не нормально, это не по-американски, я не соглашался защищать это», – заявил Ноктис Дрейвен.

Трамп предложил «снести» Газу и переселить беженцев из-за «непригодности региона для жизни» Фото: © Fars Media Corporation, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Очередной блеф Трампа

Основное преткновение для планов Трампа — Женевская конвенция, которую ратифицировали и США, и Израиль. Она прямо запрещает насильственное переселение населения. Для отправки войск Трампу потребуется одобрение Конгресса, но здесь ему проще — орган находится под контролем республиканцев.

Предложение Трампа, если оно будет реализовано, глубоко вовлечет США в проект, который может занять от 10 до 15 лет. При этом президент оставил без внимания вопрос, как США убедят палестинцев добровольно отдать свои земли и будет ли Израиль в конечном итоге осуществлять суверенитет на этой территории.

Контроль над Газой — это один из самых острых очагов напряженности в арабо-израильском конфликте, который длится уже несколько десятилетий. Палестинцы, слушавшие конференцию Трампа, неизбежно услышали отголоски «накбы», или «катастрофы» — массового переселения людей во время создания Израиля в 1948 году.

Судя по остро отрицательной реакции, лидеры стран Персидского залива вскоре найдут способ разубедить Трампа в его помыслах. Идеи американского лидера, вероятно, встретят яростное сопротивление со стороны палестинцев и государств Ближнего Востока.

Видение Трампом Газы как ближневосточной Ривьеры отдают специфическим видением торговца недвижимостью, это взгляды коммерсанта, но не политика, учитывающего все детали в этом древнем и запутанном региональном конфликте.

Устроить там американскую оккупацию и выселение палестинцев — это все равно что плеснуть бензина в костер конфликта на Ближнем Востоке. Президент США, похоже, принял курс, который предпочитает Нетаньяху, — завершение работы по уничтожению ХАМАС и палестинцев в секторе Газа.

Похоже, мы имеем дело с очередным непродуманным и импульсивным заявлением американского президента. Это явно не блеф, от которого у Америки могут возникнуть выгоды. А убытки от предложения, напротив, чреваты, да еще и в гигантских масштабах. Такие эпатажные и импульсивные заявления Трамп раздает после своего въезда в Белый дом буквально в ежедневном режиме. Если так будет продолжаться дальше, то в мире все привыкнут к ним и будут воспринимать дальнейшие выходки Трампа как «белый шум». Что явно не идет на пользу Америке как мировой сверхдержаве.