Трамп анонсировал встречу с Путиным, но не уточнил сроки

Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп в 2017 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в первый день своей новой каденции подтвердил, что планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но уточнил, что «не знает», когда именно это произойдет.

«Я буду встречаться с Президентом Путиным», — заявил американский лидер в ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома (цитата по РИА Новости).

Относительно же разговора с российским лидером Трамп сказал, что он может состояться «уже очень скоро». По его словам, беседа с Путиным позволит понять возможные сроки завершения вооруженного противостояния на Украине.

«[Украинский лидер Владимир] Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку <...>», — подчеркнул Президент США.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после своей инаугурации. Позднее Президент России назвал условия разрешения конфликта на Украине, о чем сообщал «Татар-информ».