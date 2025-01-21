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Трамп анонсировал встречу с Путиным, но не уточнил сроки
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в первый день своей новой каденции подтвердил, что планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но уточнил, что «не знает», когда именно это произойдет.
«Я буду встречаться с Президентом Путиным», — заявил американский лидер в ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома (цитата по РИА Новости).
Относительно же разговора с российским лидером Трамп сказал, что он может состояться «уже очень скоро». По его словам, беседа с Путиным позволит понять возможные сроки завершения вооруженного противостояния на Украине.
«[Украинский лидер Владимир] Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку <...>», — подчеркнул Президент США.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после своей инаугурации. Позднее Президент России назвал условия разрешения конфликта на Украине, о чем сообщал «Татар-информ».
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