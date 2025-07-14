Трамп анонсировал санкции против РФ, если сделка по Украине не будет заключена за 50 дней

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Соединенные Штаты введут вторичные санкции против России и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет достигнуто соглашение об урегулировании конфликта на Украине. Речь идет о торговых пошлинах в размере 100%, заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Одна из причин, по которой мы здесь сегодня, – это то, что я очень недоволен Россией. Мы собираемся ввести очень высокие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но всё, что я слышу, – разговоры, разговоры и разговоры», – подчеркнул Президент США (цитата по РБК).

Трамп пояснил, что пошлины в 100% он может ввести и без закона о 500-процентных тарифах в отношении торговых партнеров России, который пока еще не принят Конгрессом. При этом он уверен, что тарифы в 500% и в 100% дадут одинаковый эффект. Вместе с тем политик уточнил, что поддерживает принятие закона о санкциях против РФ, но пока не знает, понадобится ли этот документ.

По словам Трампа, Соединенные Штаты и НАТО договорились о поставках оружия Украине за счет стран Европы. Координировать процесс будут Североатлантический альянс и постпред США при нем Мэттью Уитакер.

«Это очень крупная сделка, которую мы заключили. Речь идет о военной технике стоимостью в миллиарды долларов, которая будет закуплена у Соединенных Штатов, передана НАТО и быстро доставлена на поле боя», – констатировал американский лидер, добавив, что американские налогоплательщики не понесут затрат.

В том числе Киеву будут переданы зенитно-ракетные системы Patriot – речь может идти о 17 комплексах. «У нас есть одна страна, которая готовит отправку 17 комплексов Patriot, ей они не нужны. Так что мы работаем над сделкой, по которой все 17 [систем] или большая часть из 17 отправится в зону боевых действий», – объяснил Трамп (цитата по ТАСС).