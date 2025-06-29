Сенатор Грэм* заявил, что Трамп поддерживает ужесточение санкций против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает необходимым принятие законопроекта о введении 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть. Об этом заявил автор этого билля – сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью телеканалу ABC News.

«Большой прорыв здесь. <...> Вчера впервые Президент [США] сказал мне [во время игры в гольф]: «Пора двигаться – продвигать ваш законопроект», – пояснил сенатор.

«Если вы покупаете продукцию из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию, поступающую в США, налагается 500-процентный тариф. Индия и Китай покупают 70% нефти [Президента РФ Владимира] Путина. Они поддерживают его военную машину», – напомнил Грэм* о сути своего билля.

Законодатель добавил, что 84 из 100 членов Сената, не считая его самого, поддерживают законопроект. Если билль о 500-процентных пошлинах будет принят, Трамп сможет вводить тарифы против Китая, Индии и других стран, чтобы заставить их отказаться от российских энергоносителей и таким образом усадить власти РФ за стол переговоров.

По словам сенатора, рассмотреть законопроект планируется «после июльского перерыва», то есть начиная с 7 июля, а дальнейшие решения будет принимать Президент США.

Ранее Линдси Грэм* внес в Сенат законопроект о новых санкциях, предусматривающий введение Штатами импортных пошлин в размере 500% на товары из тех стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее он уточнил, что его действие распространится только на те государства, которые не поддерживают Украину.

* Включен в РФ в список террористов и экстремистов.