Трагедии чаще всего происходят летом, когда родителей нет рядом: как уберечь ребенка от беды?

Открытые окна в жару, купание в необорудованных местах, нарушение ПДД, неосторожное обращение с огнем – причины, по которым летом возрастает количество трагедий. Оставшись без контроля родителей, дети теряют бдительность и забывают об элементарных правилах безопасности.





Приближается лето – время беззаботных каникул

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Гибель детей – это большая трагедия и для государства, и для всей семьи»

Приближается лето – время беззаботных каникул. Купание на пляжах, игры на улице и прочие детские забавы порой, увы, оборачиваются серьезными травмами. Дети, оставшиеся без присмотра взрослых, забывают о правилах безопасности. О том, как уберечь ребенка от беды, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Вопросы безопасности детей являются одними из приоритетных как в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка, так и во многих других министерствах и ведомствах. Гибель детей – это большая трагедия и для государства, и для всей семьи. Поэтому мы все должны своевременно реагировать на все тревожные сигналы», – подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка РТ Светлана Захарова.

Она рассказала, что в Татарстане реализуется комплексный подход по профилактике происшествий с детьми.

Светлана Захарова: «У нас работает проект «Безопасность детства». Он направлен на профилактику происшествий в парках, скверах, школах и так далее» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У нас работает проект “Безопасность детства”. Он разработан Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Он направлен на профилактику происшествий в парках, скверах, школах и так далее. Приближаются летние каникулы, и уже в зимний период больше 6 тысяч объектов были проверены – выявлено 60 нарушений. Как правило, осматривают детские площадки – то, как закреплены качели. Бывают случаи, когда ворота футбольные падают на детей, какие-то турникеты, поэтому мы сообща должны работать на профилактику таких случаев», – отметила детский омбудсмен.

В пример она привела Альметьевск. За зиму там было проверено 850 объектов – это детские, спортивные площадки, уличные пространства и в том числе заброшенные здания.

Светлана Захарова обратилась к главам районов Татарстана и попросила обратить внимание на случаи, когда дети садятся за руль автомобилей и другого транспорта.

«Очень многие дети ездят на лето в сельскую местность к бабушкам и дедушкам. Нужно быть очень внимательными и следить, чтобы дети не садились за руль автотранспорта. Не надо говорить, что ребенку уже 15 лет, что он уже умеет водить, – в этом возрасте дети уже несут уголовную ответственность за свои действия. Также ответственность несут родители за нахождение ребенка за рулем. Прошу руководителей районов и сельских поселений пресекать такие случаи, проводить беседы с бабушками и дедушками», – обратила внимание она.

С началом первых теплых дней растет количество случаев падения детей с высоты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Москитная сетка создает у ребенка ложное чувство опоры»

«Наступает теплая погода, и многие потянулись на пляжи. К сожалению, каждое лето мы фиксируем случаи, когда дети тонут, купаясь на необорудованных пляжах, зачастую без сопровождения взрослых. Еще одна опасность подстерегает на дорогах: за прошлый год произошло 570 ДТП с участием детей, в которых погибли 23 ребенка и 629 получили ранения», – привел данные начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Александр Цеханович.

В прошлом году в Татарстане с участием детей, которые находились за рулем автомобилей, питбайков, квадроциклов, произошло 67 ДТП – в них один ребенок погиб и 68 получили травмы. За четыре месяца этого года в 117 ДТП с участием детей-пассажиров и пешеходов погибли трое детей, 124 получили травмы. Трое детей получили травмы, сев за руль питбайков, скутеров другого транспорта.

Еще одна причина трагедий с детьми – открытые окна. С началом первых теплых дней растет количество случаев падения детей с высоты.

Александр Цеханович отметил, что никакие профилактические меры различных министерств и ведомств не помогут, если самую главную работу не будет выполнять семья Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Большая часть таких случаев происходят из-за того, что дети остаются без присмотра взрослых. Особенно опасно, если на окне установлена москитная сетка – она создает у ребенка ложное чувство опоры, малыш облокачивается на нее и падает вниз», – добавил сотрудник прокуратуры.

Александр Цеханович отметил, что никакие профилактические меры различных министерств и ведомств не помогут, если самую главную работу не будет выполнять семья.

«Именно родители – это первое и основное звено. Именно они обязаны ежедневно объяснять ребенку правила безопасности и контролировать его досуг», – подчеркнул он.

В Татарстане за последние пять лет – с 2021 по 2025 год – на пожарах погибли 26 несовершеннолетних и 110 получили травмы различной степени тяжести» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В этом году в России в пожарах погибли уже 147 детей – это пять классов школы»

«В этом году в России на пожарах погибли уже 147 детей – это пять полноценных классов школы. В прошлом году погибли 115 детей – мы видим существенный рост количества погибших. Что касается Республики Татарстан, за последние пять лет – с 2021 по 2025 год – на пожарах погибли 26 несовершеннолетних и 110 получили травмы различной степени тяжести», – рассказал замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Айрат Садыков.

В феврале в Казани на улице Айдарова 15-летний подросток опалил лицо и шею при попытке зажечь газовую плиту у себя дома.

В марте на улице Песочной шестилетний ребенок сам пытался разжечь огонь с помощью горючей жидкости и получил ожоги.

Айрат Садыков привел пример, как правильные действия девочки на пожаре спасли ей жизни Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Показательный случай гибели ребенка в этом году в селе Черемшаны Апастовского района РТ – мальчик проживал с отцом. В пять утра он позвонил бабушке и сообщил о пожаре, затем их разговор внезапно прервался. Бабушка позвонила второму сыну, тот позвонил третьему сыну, и только тот позвонил на 112. Таким образом, время было упущено – мальчик и его отец погибли в пожаре», – привел пример он.

В апреле в Альметьевске 12-летний ребенок пострадал в пожаре. Он находился дома один, пока родители уехали за покупками. Выяснилось, что мальчик, насмотревшись роликов в интернете о том, как горит костер, вышел на балкон, зажег спичку и поднес к бутылке с горючим – она опрокинулась, и горящая жидкость попала на ребенка.

Айрат Садыков привел пример, как правильные действия девочки на пожаре спасли ей жизни.

«Случай произошел в Нурлате в ноябре 2025 года. 12-летняя девочка находилась в своей комнате, когда начался пожар. В это время ее мама и трехлетняя сестренка были в другой комнате. Она вышла, окрикнула мать, но не получила ответа. После этого она закрылась у себя в комнате и вызвала пожарных. Оказалось, что когда начался пожар, ее мама уснула, поэтому и не заметила задымления. Девочка поступила верно – она не стала прятаться в шкафу или под кроватью, как это часто делают испуганные дети. К сожалению, ее мать и сестренка погибли, но сама она спаслась благодаря правильным действиям», – рассказал он.

Трагедии происходят не только летом, но и зимой, когда дети без контроля взрослых выходят на замерзшие водоемы Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ребята провалились под лед – решили покататься по льду на велосипеде»

«В 2026 году государственными инспекторами ГИМС проведены 6022 беседы с охватом 22 613 человек, в том числе 400 занятий в общеобразовательных организациях с охватом 11 722 учащихся», – привел данные Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Денис Мокеев.

Трагедии происходят не только летом, но и зимой, когда дети без контроля взрослых выходят на замерзшие водоемы.

Денис Мокеев: «В 2026 году государственными инспекторами ГИМС проведены 6022 беседы с охватом 22 613 человек, в том числе 400 занятий в общеобразовательных организациях с охватом 11 722 учащихся» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«25 марта прошлого года в Казани, рядом с Кремлевской набережной очевидцы спасли двоих детей, которые провалились под лед. Ребята решили покататься по льду на велосипеде. Еще одно происшествие случилось у берега реки Свияжск – очевидцы спасли младенца, который на коляске скатился с берега в воду. Причина происшествия – недостаточный контроль взрослых», – привел пример он.

1 июня в Зеленодольске очевидцы спасли 4 человека, в том числе 11-летнюю девочку, – они упали в воду во время движения маломерного судна. Они опрокинулись в воду из-за нарушений водителем правил маневрирования.

За прошлый год в травмоцентр ДРКБ обратились 17 тысяч юных пациентов Фото: © «Татар-информ»

«За прошлый год в травмоцентр ДРКБ обратились 17 тысяч маленьких пациентов»

Травмы, которые получают дети в результате несчастных случаев, часто оказываются смертельными или приводят к глубокой инвалидности.

«За прошлый год в травмоцентр ДРКБ обратились 17 тысяч юных пациентов. Это огромное количество детей, которым мы пытаемся оказать помощь», – рассказал заведующий отделением травматологии ДРКБ, главный внештатный детский травматолог-ортопед Руслан Хасанов.

На 15 мая произошло уже 82 случая травмирования детей в результате падения с питбайков, квадроциклов и прочего мототранспорта.

Руслан Хасанов: «В прошлом году питбайки и мотоциклы выбили нас из колеи. Таких пострадавших очень тяжело восстановить, многие остаются инвалидами» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В прошлом году эти питбайки и мотоциклы выбили нас из колеи. По тяжести травм они в разы отличаются от велосипедов и самокатов. Таких пострадавших очень тяжело восстановить, многие остаются инвалидами», – отметил врач.

78 детей пострадали в результате падения с самокатов, 41 из них – падение с электросамокатов.

«Каждое дежурство у травматологов, начиная с апреля, связано с такими пациентами. Мы до трех-четырех утра их оперируем, а потом, с 8 утра начинают снова поступать такие пациенты. Происходит выгорание медиков за счет огромного количества таких травм», – отметил Руслан Хасанов.

В 192 школах провели уроки по плаванию, обучили почти 120 тысяч детей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Проводим уроки по плаванию, обучили почти 120 тысяч детей»

«К сожалению, часто дети страдают, пытаясь снять контент для социальных сетей. Они поднимаются на высотки, цепляются за поезда и так далее – в результате они получают травмы, которые порой несовместимы с жизнью», – рассказала начальник Управления воспитания, дополнительного образования детей и развития психологического сопровождения обучающихся Министерства образования и науки РТ Айгуль Кашапова.

Проведенная вовремя профилактика может спасти детские жизни – работают сообща со всеми министерствами и ведомствами.

Айгуль Кашапова: «К сожалению, часто дети страдают, пытаясь снять контент для социальных сетей. Они поднимаются на высотки, цепляются за поезда и так далее – в результате они получают травмы, которые порой несовместимы с жизнью» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В 192 школах мы провели уроки по плаванию, обучили почти 120 тысяч детей. Но не во всех школах есть бассейны, поэтому к этой работе мы привлекаем спортивные объекты. Также мы организуем семинары для учителей», – отметила она.

Помогут сберечь детские жизни ограничители на окнах, световозвращающие элементы, пожарные извещатели и многие другие средства. Однако самый эффективный способ уберечь ребенка от беды – ежедневно напоминать простые правила безопасности и объяснять детям, что минутная шалость может привести к большой беде.