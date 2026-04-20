Стало известно, что костер в квартире подросток из РТ развел, насмотревшись видео в Сети

Подробности происшествия в Альметьевске, в одном из домов на улице Ленина, где 12-летний подросток устроил пожар в квартире, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что ночью, накануне ЧП, ребенок смотрел в интернете видеоролики про костер, а наутро решил сам попробовать разжечь огонь. Найдя на кухне коробок спичек, подросток вышел на балкон, взял бутылку с обезжиривателем, после чего зажег спичку и поднес к горлышку бутылки. Жидкость загорелась. Ребенок попытался потушить пламя, но обжегся и опрокинул бутылку на стену. Горящая жидкость выплеснулась, попав мальчику на ногу. Школьник позвал мать, та прибежала и потушила огонь.

Ребенок получил ожоги плеча и ноги, его доставили в детскую больницу.

‎«Инцидент станет темой для проведения внеочередного заседания КЧС и ОПБ района. После завершения проверки сообщения о пожаре и принятия процессуального решения материалы будут направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних», – прокомментировал ситуацию начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому району ГУ МЧС России по РТ Равиль Хусаинов, добавив, что в отношении матери мальчика завели административное дело о нарушении требований пожарной безопасности.