Происшествия 15 ноября 2025 23:29

На пожаре в трехэтажке в Нурлате погибла молодая женщина, ее дочек госпитализировали

Пожар случился в одной из квартир на третьем этаже трехэтажного жилого дома по улице Гиматдинова в Нурлате.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие пожарные ПСЧ №73 с помощью масок спасаемого спасли из горящей квартиры 35-летнюю женщину и двух ее дочерей 12 и 3 лет. Всех троих передали медикам.

Медики проводили реанимационные мероприятия, но женщина, увы, скончалась. Девочки госпитализированы в Нурлатскую ЦРБ.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

