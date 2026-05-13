Ребенок может остаться глубоким инвалидом на всю жизнь: эксперты напомнили родителям об опасности открытых окон

Медики и спасатели бьют тревогу – родителей маленьких татарстанцев просят быть максимально внимательными, открывая окна. Малыши могут опереться на москитную сетку, попытаться получше разглядеть, что происходит на улице, и выпасть с большой высоты. Любопытство ребенка и беспечность его родителей могут обернуться серьезной трагедией.





В ДРКБ Татарстана попали уже четверо детей с травмами после падения из окон

«Чаще всего, выпав из окон, дети либо погибают, либо остаются инвалидами»

Теплый сезон только начался, а в ДРКБ Татарстана попали уже четверо детей с травмами после падения из окон. Такие истории происходят, увы, постоянно. Медики, МЧС и Аппарат Уполномоченного по права ребенка в РТ постоянно напоминают татарстанцам об опасности открытых окон, но, к сожалению, не все родители относятся к этим предупреждениям серьезно.

В 2025 году с апреля по май произошло три таких происшествия. Один из малышей выпал из окна второго этажа и получил черепно-мозговую травму. Такую же травму получил еще один ребенок, выпав из окна третьего этажа. Еще в одном случае пострадавший малыш отделался ушибами – он упал с высоты второго этажа.

В этом году за этот же период – с апреля по май – уже четверо пострадавших детей. Выпав из окна третьего этажа, один ребенок получил ушиб легких, сотрясение и переломы. Другой, упав с такой же высоты, получил переломы позвоночника и бедра. У еще одного малыша сотрясение мозга и ушиб легких – он выпал с пятого этажа. Четвертый пострадавший упал с высоты второго этажа – разорвал селезенку и получил сотрясение мозга.

Заместитель главного врача по хирургической помощи ДРКБ Михаил Поспелов отметил, что чаще всего подобные происшествия происходят с детьми до шести лет.

«После падения с большой высоты дети, как правило, получают тяжелые травмы – черепно-мозговые и травмы позвоночника, а также разрывы внутренних органов. К сожалению, не все дети выживают после таких травм. Кроме того, после падения с большой высоты дети могут на всю жизнь остаться глубокими инвалидами. С такими пациентами работают специалисты, но они не всегда в силах избежать инвалидности ребенка», – объяснил Михаил Поспелов.

«Открывая окна в квартире, убедитесь, что ребенок под присмотром»

Подобные трагедии происходят не только в теплое время года: в октябре 2025 года младенец погиб, выпав из окна многоэтажки в поселке Васильево. Родители оставили малыша дома одного с пятилетней дочерью – девочка, не осознавая того, что делает, выбросила ребенка из окна. На родителей возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

В июле 2024 года в Зеленодольске девочка выпала с пятого этажа. Она облокотилась на москитную сетку и упала вниз. Несмотря на серьезную высоту, она выжила. Врачи ДРКБ оценили ее травмы как средней степени тяжести и отметили, что ей очень повезло – все могло закончиться более трагично.

«Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытыми окнами из-за естественной любознательности», – рассказал начальник Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России Игорь Кацюруба.

Чаще всего, по словам Игоря Кацюрубы, когда ребенок выпадает из окна, вызывать спасателей уже не требуется. Но бывают случаи, когда без их помощи не обойтись. Одно из таких происшествий случилось в августе 2018 года в Казани.

«Вечером одного из августовских дней 2018 года в МЧС поступило сообщение о том, что полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже на крышу магазина. На место прибыли пожарные. Они установили трехколенную лестницу и взобрались на крышу магазина. Рядом с ребенком находился мужчина – житель одной из квартир на втором этаже. Он понимал, что малышу нельзя шевелиться, чтобы не усложнить травмы, поэтому старался удержать его на месте», – вспоминает спасатель.

Малыша спустили вниз на носилках и передали медикам скорой. В ДРКБ, куда его доставили, врачи диагностировали травму головного мозга.

«Как оказалось, дома он был без взрослых, в квартире находились еще трое детей. Скорее всего, малыш залез на подоконник, прислонился к москитной сетке и выпал в открытое окно», – предположил Игорь Кацюруба.

В МЧС напомнили простые правила, соблюдение которых спасет жизнь маленького человека.

«Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окно, используйте ограничители, которые не позволяют окну открываться слишком широко», – подчеркнул начальник Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Чтобы избежать беды, сделайте окна в вашей квартире безопасными»

Если у вас дома есть маленькие дети, установите на окна блокираторы, чтобы малыш не мог открыть окно сам. Также тщательно подбирайте аксессуары на окна: жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, спровоцировав удушье.

Отодвиньте от окон всю мебель, включая кровати, – по ним малыш с легкостью может взобраться на подоконник.

«Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать его самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона, иначе он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна или с балкона», – объяснил Игорь Кацюруба.

Большая часть таких трагедий происходит из-за москитных сеток: ребенок уверен, что она выдержит его вес, опирается на нее и падает вниз.

«Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона», – добавил начальник Казанского поисково-спасательного отряда.

Помните, что ребенку хватает всего 30 секунд, чтобы открыть окно. Чтобы избежать беды, сделайте окна в вашей квартире безопасными.

«Хотелось бы обратиться к родителям наших ребят, к их бабушкам, дедушкам и всем тем, кто за ними присматривает: внимательнее относитесь к детской безопасности. Жизнь наших детей в наших руках. Осмотрите ваши окна, убедитесь, что ребенок не сможет их самостоятельно открыть, не сможет взобраться на них, пока никого не будет рядом. Это касается не только окон, но и поведения детей на улице, в лесу и так далее. Не оставляйте детей без присмотра! Они – наше будущее, их нужно беречь», – обратился к жителям Татарстана Игорь Кацюруба.

«Ребенок должен всегда находиться в зоне вашего внимания, на расстоянии вытянутой руки»

«Каждый такой случай – это трагедия, которой можно было избежать, если бы взрослые проявляли чуть больше бдительности. В Татарстане на системной основе реализуется комплекс мер, направленный на предотвращение подобных происшествий. Это информационно-просветительские акции, работа с родителями и педагогами, информирование о технических средствах защиты детей от выпадения из окон», – рассказала «Татар-информу» Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова.

Все эксперты подчеркивают: в подобных ситуациях, как правило, дети не осознают опасность открытого окна и не понимают, что с ними может произойти. Вся ответственность лежит на их родителях или опекунах.

«Их любопытство и желание исследовать мир могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому мои главные слова адресованы родителям: никогда не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытым окном. Ребенок должен всегда находиться в зоне вашего внимания, в пределах вытянутой руки. Важно не только объяснять детям, что подоконник не место для игр, но и самим быть для них примером ответственного поведения. Давайте будем беречь наше подрастающее поколение», – обратилась она к родителям.