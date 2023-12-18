Товарооборот Татарстана со странами СНГ за год вырос на 15%

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан активно реализует совместные проекты со странами СНГ. В прошлом году товарооборот республики и государств содружества вырос на 15%, об этом Правительство РФ сообщило в своем телеграм-канале.

«В 2023 году также ожидается значительный рост», – говорится в сообщении Кабмина.

Один из самых знаменитых автозаводов республики – КАМАЗ – организовал производство в ближнем зарубежье: с 2005 года – в Казахстане, с 2015-го – в Азербайджане, с 2017-го – в Узбекистане. Также автогигант развивает сеть дилерских центра в Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Туркменистане.

Сегодня делегация глав правительств стран СНГ, которую возглавил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, посетила стенд Татарстана на форуме «Россия» и ознакомилась с экономическим и промышленным потенциалом республики. Гостей встретил Раис РТ Рустам Минниханов. Подробнее о главных параметрах сотрудничества ранее сообщал «Татар-информ».