Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Товарооборот Татарстана со странами СНГ за год вырос на 15%
Татарстан активно реализует совместные проекты со странами СНГ. В прошлом году товарооборот республики и государств содружества вырос на 15%, об этом Правительство РФ сообщило в своем телеграм-канале.
«В 2023 году также ожидается значительный рост», – говорится в сообщении Кабмина.
Один из самых знаменитых автозаводов республики – КАМАЗ – организовал производство в ближнем зарубежье: с 2005 года – в Казахстане, с 2015-го – в Азербайджане, с 2017-го – в Узбекистане. Также автогигант развивает сеть дилерских центра в Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Туркменистане.
Сегодня делегация глав правительств стран СНГ, которую возглавил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, посетила стенд Татарстана на форуме «Россия» и ознакомилась с экономическим и промышленным потенциалом республики. Гостей встретил Раис РТ Рустам Минниханов. Подробнее о главных параметрах сотрудничества ранее сообщал «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»