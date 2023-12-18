На стенде Татарстана в Москве представили главные параметры сотрудничества с СНГ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе осмотра стенда Татарстана на форуме «Россия» в Москве делегации глав правительств стран СНГ рассказали об основных параметрах сотрудничества с государствами, входящими в содружество. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

В топ-5 партнеров республики входит Беларусия. По итогам 2022 года внешнеторговый оборот составил 818 млн долларов.

«Среди крупных проектов — строительство экспо-центра „Беларус“ с сервисной зоной, совместный выпуск сельскохозяйственной техники на газомоторном исполнении АО „РариТЭК Холдинг“ и ОАО „МТЗ“, вывод на рынок автотехники КАМАЗ поколения K5 и так далее», — отметили в пресс-службе Раиса РТ.

Также к активным партнерам РТ относится и Казахстан — в прошлом году внешнеторговый оборот достиг 759 млн долларов. Были подписаны соглашения с акиматами Кызылординской, Актюбинской и Восточно-казахстанской областей.

Аналогичного роста по ВТО (в 20%) Татарстан добился и с Узбекистаном. По итогам 2022 года оборот составил 291 млн долларов. К крупным проектам относится создание индустриальных парков «Чирчик» и «Джизак», филиала КФУ, совместных предприятий и пр.

Самый большой рост ВТО показывает Кыргызская Республика — 161 млн долларов.

Сотрудничество Татарстана и Азербайджана также демонстрирует высокую динамику. Внешнеторговый оборот по итогам 2022-го составил 125 млн долларов. Среди ключевых проектов — локальное производство грузовых автомобилей, развитие лизинга грузовых автомобилей.

Татарстан также нарастил сотрудничество с Туркменией — в целом ВТО составляет 46 млн долларов, этот показатель в 2023-м году уже показывает рост на 41%. Среди крупнейших проектов — оснащение высокотехнологичными симуляторами ООО «Эйдос-Медицина», строительство автоцентров.

Сотрудничество с Армений по итогам 2022 года дало 34,6 млн долларов ВТО. Помимо работы крупных промпредприятий, ряд компаний, в том числе елабужский аккумуляторный завод, кукморский завод металлопосуды, поставляют свою продукцию.

Татарстано-таджикистанское сотрудничество в последние два года также дает рост, на 50%. По последним данным товарооборот составил 31 млн долларов. В числе компаний, которые налаживают работу, — Эйдос.

Напомним, делегация глав правительств стран СНГ, которую возглавил Премьер-министр Михаил Мишустин, посетили сегодня стенд республики на международной выставке «Россия». Делегацию встретил и провел для нее презентацию Раис РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что внешнеторговый оборот Татарстана с государствами СНГ в 2022 году вырос на 15% и составил 2,5 млрд долларов.

Фото и видео: пресс-служба Раиса РТ