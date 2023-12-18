Минниханов подарил Премьер-министру Казахстана на день рождения татарский чапан

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подарил Премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову, который сегодня отмечает день рождения, татарский чапан. Об этом руководитель республики написал в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что сегодня стенд Татарстана на форуме «Россия» на ВДНХ посетила делегация глав правительств стран СНГ. Минниханов отметил, что республика выстраивает с государствами содружества крепкие деловые и добрые дружественные отношения.

«Внешнеторговый оборот Татарстана со странами СНГ достиг 2,5 миллиардов долларов! Будем стремиться повышать эти цифры! Приятно, что сегодня свой день рождения отмечает наш дорогой друг премьер Казахстана Алихан Асханович Смаилов. Подарили ему наш татарский чапан», – написал Раис РТ.

Он также поблагодарил руководство страны за поддержку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис республики презентовал стенд региона главам правительств стран СНГ на форуме «Россия».