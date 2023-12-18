Минниханов презентовал стенд Татарстана главам правительств стран СНГ на форуме «Россия»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал главам правительств стран СНГ о сотрудничестве республики с государствами, входящими в содружество. Презентация прошла во время обхода выставки «Россия» на ВДНХ, передает пресс-служба Раиса РТ.

Делегацию глав правительств возглавил Премьер-министр Михаил Мишустин, который пригласил высоких гостей осмотреть стенд Татарстана на международной выставке на ВДНХ. Площадку посетили премьер-министры Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также вице-премьеры Армении и Туркменистана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов поблагодарил коллег за личное внимание к вопросам развития сотрудничества.

«Страны Содружества Независимых Государств — наши основные внешнеэкономические партнеры, — сказал Рустам Минниханов. — При поддержке Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина и Премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина мы и руководства ваших стран успешно развиваем кооперацию с компаниями и организациями из стран СНГ».

По его словам, внешнеторговый оборот Татарстана с государствами содружества в 2022 году вырос на 15% и составил 2,5 млрд долларов. Такого результата получилось достигнуть благодаря регулярным визитам как на уровне руководителей стран, так и бизнес-делегаций.

Минниханов напомнили, что на сегодня в Казани открыты генконсульства Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, отделение Посольства Беларуси, а представительства республики действуют в Астане, Ташкенте, Баку и Ашхабаде.

Видео: пресс-служба Раиса РТ