Торт «Казань» презентовали среди сладких символов городов и регионов на выставке «Россия»

Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма Казани

Торт «Казань» был представлен в Москве на международной выставке-форуме «Россия», стартовавшей на ВДНХ, в качестве сладкого символа столицы Татарстана. Об этом сообщается на странице Комитета по развитию туризма Казани в социальной сети «ВКонтакте».

Торт презентовали на фестивале «Гастрономическая карта России», открывшемся накануне в Доме русской кухни. При изготовлении кондитерского изделия были использованы такие ингредиенты, как чак-чак, чернослив, корт и ореховые коржи.

«Казань поразила гостей не только своей презентацией, но и вкусом десерта!» — отмечают в пресс-службе Комитета по развитию туризма Казани.

Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма Казани

В 2021 году Казань была официально признана гастрономической столицей России. Сервис «Туту.ру» включил Татарстан в топ регионов России для гастрономического туризма.

Подробнее о том, как представлена республика на ВДНХ, можно прочитать в материале Киберсфера, симуляторы и «Игры будущего»: на выставке «Россия» в Москве открыли стенд РТ.

Международная выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 3 ноября сообщил, что глава государства и все члены Правительства обязательно ознакомятся с ее работой.