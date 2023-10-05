Татарстан вошел в топ регионов России для гастрономического туризма

Республика Татарстан вошла в топ-6 российских регионов для гастрономического туризма. Об этом сообщает сервис путешествий «Туту.ру».

Помимо Татарстана, в рейтинг также вошли Приморский край, Республика Адыгея, Ростовская и Астраханская области, а также Красноярский край.

Эксперты сервиса в первую очередь обратили внимание на такое фирменное блюдо татарской кухни, как эчпочмак. «Эти треугольные пирожки пекут из теста и фаршируют начинкой из мяса, картофеля и лука», — описали они его, не забыв, что в 2016 году эчпочмаку даже установили памятник на одной из улиц Казани.

Специалисты также упомянули кыстыбый — пресную лепешку с начинкой. Вместо изначальной пшенной каши туда со временем стали класть отварной картофель, а сейчас получили распространение и варианты с более оригинальными начинками (например, с уткой и семгой).

Кроме того, эксперты посоветовали попробовать казанский плов, который делают из баранины или говядины в глубоком казане с обязательным добавлением изюма, что придает блюду сладковатый вкус.

Upd. (23.55): В 2021 году Казань была официально признана гастрономической столицей России. Недавно на гастрофестивале в столице РТ испекли губадию рекордных размеров. По итогам восьми месяцев 2023 года Татарстан занял седьмое место среди регионов России по числу туристов.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.