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Татарстан вошел в топ регионов России для гастрономического туризма
Республика Татарстан вошла в топ-6 российских регионов для гастрономического туризма. Об этом сообщает сервис путешествий «Туту.ру».
Помимо Татарстана, в рейтинг также вошли Приморский край, Республика Адыгея, Ростовская и Астраханская области, а также Красноярский край.
Эксперты сервиса в первую очередь обратили внимание на такое фирменное блюдо татарской кухни, как эчпочмак. «Эти треугольные пирожки пекут из теста и фаршируют начинкой из мяса, картофеля и лука», — описали они его, не забыв, что в 2016 году эчпочмаку даже установили памятник на одной из улиц Казани.
Специалисты также упомянули кыстыбый — пресную лепешку с начинкой. Вместо изначальной пшенной каши туда со временем стали класть отварной картофель, а сейчас получили распространение и варианты с более оригинальными начинками (например, с уткой и семгой).
Кроме того, эксперты посоветовали попробовать казанский плов, который делают из баранины или говядины в глубоком казане с обязательным добавлением изюма, что придает блюду сладковатый вкус.
Upd. (23.55): В 2021 году Казань была официально признана гастрономической столицей России. Недавно на гастрофестивале в столице РТ испекли губадию рекордных размеров. По итогам восьми месяцев 2023 года Татарстан занял седьмое место среди регионов России по числу туристов.
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