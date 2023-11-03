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Путин и члены руководства РФ посетят выставку «Россия» на ВДНХ не один раз
Президент РФ Владимир Путин и все члены Правительства страны не единожды ознакомятся с выставкой «Россия», которая откроется на ВДНХ 4 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом официальный представитель Кремля выразил уверенность, что это мероприятие способно пробудить в любом человеке интерес к своей стране и желание изучать ее.
«Очень интересна сама по себе идея. Это с одной стороны реинкарнация ВДНХ <...> с другой стороны, это сделано по-новому <...> Это всё в новом виде, с новыми технологиями, по-новому рассказ о нашей стране. Конечно, и Президент, и я уверен, все члены российского руководства неоднократно здесь побывают», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Выставка-форум «Россия» будет работать в московском парке ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. В ней окажутся задействованы 67 объектов общей площадью 265 тыс. кв. метров. Участие примут 89 регионов. Свой стенд в павильоне №75 представит и Татарстан, который, в отличии от регионов, отдавших предпочтение в оформлении классическим решениям, сделал ставку на мультимедиа и красочность.
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