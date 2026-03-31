Топилин: Предстоит принять закон о партнерских финансах, Татарстан – ключевой игрок

В России продолжается эксперимент по внедрению партнерского финансирования. В ближайшие годы пробный режим должен закончиться, появится конкретный законопроект, и это важно как для Татарстана, так и для всей страны в целом. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы РФ от РТ, председатель Комитета ГД РФ экономической политике Максим Топилин.

«Предстоит заняться такой темой, как партнерские финансы. Это важный для республики проект, который успешно стартовал в России. Татарстан стал ключевым игроком на этом поле. [Раис РТ] Рустам Минниханов также уделяет большое внимание этой теме. Пока это эксперимент на три года, но предстоит выписать закон на постоянной основе», – заявил собеседник агентства.

По словам депутата, будет проведена большая работа с Центробанком России в процессе разработки соответствующего законопроекта.