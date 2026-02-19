Объем привлеченных средств в сфере исламского банкинга в РТ достиг 35 млрд рублей

В Татарстане за прошлый год объем привлеченных средств в сфере исламского банкинга вырос в шесть раз и составил около 35 млрд рублей. Выпущено более 90 тыс. дебетовых банковских карт, сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на 18-м заседании Госсовета РТ.

«Принятие закона об эксперименте и реализация плана мероприятий существенно повысили активность на рынке партнерского финансирования, что подтверждается данными наших социологических исследований и статистикой рынка. Из 37 организаций-участников федерального эксперимента 25 успешно работают в Татарстане. Среди них – ведущие российские и республиканские банки, фонды, лизинговые и некредитные финансовые организации», – рассказал он.

Шагиахметов добавил, что большой интерес к инструментам партнерского финансирования проявляют ведущие федеральные кредитные организации, государственные институты развития и крупнейшие торговые площадки.

Министр отметил, что сегодня все необходимые партнерские продукты для бизнеса и населения на рынке республики присутствуют. Участниками рынка разработано и внедрено более 35 новых финансовых продуктов для населения и бизнеса.

«У населения республики имеется возможность получить финансирование для покупки товаров, в том числе автомобилей и бытовых товаров, покупки жилья, вложить средства для получения дохода через инвестиционные договоры и фонды, условия по которым предполагают разделение рисков возможных убытков и прибыли между инвестором и клиентом. Можно открыть исламскую банковскую карту для оплаты покупок в магазинах и в интернете в соответствии с нормами шариата», – уточнил глава Минэкономики.

По его словам, для бизнеса предусмотрено финансирование покупки техники и оборудования, инвестпроектов, в том числе через выпуск исламских облигаций (сукук). Действует электронная торговая площадка Агентства по государственному заказу РТ, на которой можно закупать халяль-продукцию. Предприниматели также могут открыть расчетные счета для ведения хозяйственной деятельности, осуществления платежей, инвестирования, сбора пожертвований.

Кроме того, по запросам предпринимателей запущены новые инструменты льготного финансирования субъектов МСП.

«На завершающей стадии находится пилотная инфраструктурная сделка с участием ВЭБ.РФ и Газпромбанка по финансированию строительства инфраструктурного объекта в Татарстане на сумму более 5,5 млрд рублей. Проект рассматривается как модель для дальнейшего сотрудничества с государственными корпорациями», – подчеркнул министр.

В настоящее время сформирован целевой пул пилотных инвестиционных проектов, ориентированных на привлечение капиталов из стран Организации исламского сотрудничества, продолжил он.

«В перечень включены проекты по следующим направлениям – агропромышленный кластер, инвестиционные предложения по развитию индустрии, экспорту продовольствия, промышленные проекты, промышленные логистические хабы, инфраструктурные проекты», – заметил Шагиахметов.

Однако, по его словам, в работе с потенциальными иностранными инвесторами всегда возникает вопрос наличия стандартов в стране, согласованных регулятором в лице Банка России.

«Отсутствие в России единых стандартов, регламентирующих деятельность по партнерскому финансированию, является сдерживающим фактором привлечения инвестиций из стран исламского мира. Для решения данной задачи в настоящее время ведется работа по разработке стандартов. При этом важно, чтобы разработанные внутри страны стандарты были признаны и на международном уровне», – заключил глава Минэкономики.

Реализация эксперимента по партнерскому финансированию началась в Татарстане в 2023 году.