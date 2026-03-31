news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 31 марта 2026 12:29

Татарстан занял второе место по числу вакансий в сфере исламского банкинга

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан занимает второе место среди российских регионов по числу вакансий, в которых упоминается исламский банкинг. Об этом рассказала директор hh.ru по Поволжью Альбина Султанова, ее слова приводит «РБК Татарстан».

Лидерами по этому показателю остаются Москва и Дагестан.

По данным hh.ru, в 2025 году работодатели в России разместили 60 вакансий с упоминанием исламского банкинга – это на 40% больше, чем годом ранее. Из них 15 вакансий, или четверть от общего числа, пришлись на Татарстан. При этом в регионе их количество снизилось на 17% по сравнению с 2024 годом.

Султанова уточнила, что в 2025 году зарплатные предложения по таким вакансиям варьировались от 50 до 180 тысяч рублей. Годом ранее диапазон был шире – от 40 до 250 тысяч рублей.

#исламские финансы #исламский банкинг #вакансии
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров