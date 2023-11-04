Росводресурсы объяснили обмеление Волги проблемами Каспия

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Обмеление Волги связано с падением на 3,5 метра уровня Каспийского моря, из-за чего сток реки уходит с увеличенной скоростью, не встречая сопротивления подпора Каспия. Об этом заявили в Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсах), передает РБК.

Ранее, 1 ноября, Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин призвал установить причины обмеления Волги и Дона, последствия которого затрагивают 80 млн человек. По мнению политика, версия с влиянием жаркого и сухого лета не выдерживает критики.

Тогда же депутат от Татарстана Максим Топилин разместил в своем Telegram-канале обращение к Президенту России Владимиру Путину от руководителей нескольких поволжских регионов о снижении уровня ключевого для Волжского-Камского каскада Куйбышевского водохранилища. Помимо Раиса РТ Рустама Минниханова, письмо подписали руководители еще четырех субъектов Федерации: республик Чувашия и Марий Эл, Ульяновской и Самарской областей.

В Росводресурсах уверены, что регионы обеспокоены понижением уровня воды в водохранилищах потому, что оценивают его в первую очередь визуально. Однако водохранилища в полной мере выполняют свои функции, и ни в одном из поволжских регионов не отмечено перебоев с водозаборами.

В ведомстве также заявили, что уровни воды на всех водохранилищах Волжского-Камского каскада далеки от минимальных и на них поддерживаются повышенные судоходные уровни. При этом ранее экологи предупредили, что при установленных расходах уровень воды в Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана к 11 ноября просядет до опасных значений.

В свою очередь главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов назвал причиной проблем с водосбором маловодье, из-за которого Росводресурсам пришлось экономить ресурсы на всем Волжско-Камском каскаде. Упомянул он и трудности с мониторингом воды и прогнозами осадков.

Исследователь подчеркнул, что, вопреки мнению профильного ведомства, текущая проблема точно не вызвана обмелением Каспийского моря, так как туда поступает вода из самой Волги. Впрочем, убежден он, пока катастрофы на реке нет, так как емкость каскада рассчитана на условия 1930-х годов, когда нехватка воды в Волге была намного сильнее и продолжительнее, чем сейчас.