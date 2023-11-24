«Вопрос обмеления Волги – удар под дых»: в Казани обсудили, как защитить реку от человека

Опыт Татарстана по «лечению» Волги учтут при разработке нового федерального проекта «Оздоровление водных объектов»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Основная доля загрязнений Волги происходит по вине предприятий ЖКХ»

Строительство и модернизацию очистных сооружений в рамках проекта «Оздоровление Волги», а также модернизацию законов для снижения «человеческого» влияния на реку и нормирования сбросов сточных вод обсудили сегодня представители 15 регионов России и Москвы на совещании в Казани. Двухдневный семинар организован по поручению вице-премьера России Виктории Абрамченко.

«Волга является главной артерией нашей страны, повторяться об этом, наверное, не надо. 60 млн россиян живут на берегах Волги, здесь сосредоточена большая часть промпроизводств и хозяйственных районов страны. Не удивительно, что в Волгу попадает огромное количество загрязняющих веществ, больше, чем в любую другую водную артерию», – отметил сегодня замминистра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев.

По его данным, токсичное воздействие на экосистему Волги превышает средние показатели в России в пять раз. При этом основная доля загрязнений происходит по вине предприятий ЖКХ. Экологическое состояние Волги давно вызывает тревогу. Поэтому был сформирован отдельный проект по оздоровлению реки.

111 млрд рублей на оздоровление Волги

«Основная задача – сократить к 2024 году долю загрязненных сточных вод в Волгу. Неочищенные сточные воды нарушают функционирование экосистемы нашей главной реки и наносят прямой ущерб здоровью населения страны», – подчеркнул Барышев.

По данным Павла Барышева (в центре), токсичное воздействие на экосистему Волги превышает средние показатели в России в пять раз Фото: eco.tatarstan.ru

Реализация федерального проекта по оздоровлению Волги началась в 2019-м и завершится в 2024 году. Общий объем финансирования мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений составляет 111 млрд рублей. Участниками проекта стали 15 областей и регионов, а также Москва.

Строительство и реконструкция очистных сооружений – самое капиталоемкое направление проекта, на долю которого приходится более 70% от общего объема средств федерального бюджета – 85 млрд рублей. Кроме того, мероприятия софинансируются из бюджетов субъектов и внебюджетных источников.

«С Татарстана нужно брать пример»

Барышев назвал несколько регионов, лидирующих по количеству мер, направленных на оздоровление Волги. В их числе Нижегородская и Самарская области, а также Татарстан. По его словам, в республике проведена масштабная реконструкция очистных сооружений. Это регион, с которого нужно брать пример.

«В Татарстане находится мощный объект – очистные сооружения с мощностью 650 тыс. куб. м. Работы по модернизации ведутся в плановом режиме с 2021 года и будут завершены к концу следующего года. Масштабные работы включают строительство 33 новых объектов и реконструкцию 22 действующих. Татарстан — субъект, с которого многие регионы могут взять пример», – сказал Павел Барышев.

Строительство и реконструкция очистных сооружений – самое капиталоемкое направление проекта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он также отметил, что помимо проводимой в настоящее время реконструкции очистных сооружений Казани на территории республики в предыдущие годы «завершено 14 мероприятий, и это впечатляет». В частности, в регионе починили очистные сооружения бытовых и промышленных сточных вод ОЭЗ ППТ «Алабуга» и Елабуги, а также построили биологические очистные сооружения канализации в поселке Нижние Вязовые.

«Их реализация позволит контролировать большие проблемы на территории каждого региона. Это приборы оперативного воздействия, благодаря которым можно контролировать состояние воды, в том числе в новом проекте «Байкал», – подчеркнул Барышев.

«Новый федеральный проект объединит водные артерии страны»

На смену проекту «Оздоровление Волги» придет новая федеральная программа, которая объединит все крупные реки и водоемы страны.

«Новый проект объединит водные артерии всей страны, при этом Волга и Дон останутся в приоритете», – сказал Павел Барышев. Проект будет рассчитан на 2025-2030 годы и представлен на утверждение Правительства весной следующего года».

Как сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, Татарстан попытается включить в новую программу проект по модернизации и реконструкции очистных сооружений и ряд других проектов.

Александр Шадриков представил пилотный проект рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани Фото: eco.tatarstan.ru

«Реконструкция БОС Казани в три раза снизит долю загрязненных стоков в Волгу»

Участникам совещания Александр Шадриков представил пилотный проект рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани, который в ходе визита в Татарстан этой осенью получил высокую оценку Виктории Абрамченко, а также проект по демонтажу трубопровода Озерного месторождения нефти, рассказал о научно-исследовательской работе по экореабилитации Казанки.

Спикер отметил, что в республике числятся 183 очистных сооружения. С 2014 года в регионе проведено 99 мероприятий, в том числе по реконструкции и модернизации части из них. Общая сумма затрат из республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований составила 2 млрд рублей.

Реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани ведется с 2021 года и завершится в 2024 году. Она позволит полностью выполнить показатель по снижению в три раза доли загрязненных сточных вод, поступающих в Волгу.

Рекультивация иловых полей Казани ведется с 2021 года. Общая стоимость проекта составляет более 8 млрд рублей. В 2024 году объект будет завершен.

«Обмеление Волги – творение рук человека»

Проблема обмеления Волги имеет цикличность, она связана не только с климатическими изменениями, но и с антропогенным воздействием. Об этом сообщил журналистам в перерыве совещания Павел Барышев. Вопрос, касающийся обмеления великой русской реки, он назвал ударом под дых.

«Существует определенная цикличность, мы такую цикличность имели в 2010 году, когда Волга также обмелела. С чем это связано? С питанием Волги другими малыми реками. Это проблема неоднозначная, обмеление Волги – творение рук человека», – пояснил он.

Проблема обмеления Волги имеет цикличность, она связана не только с климатическими изменениями, но и с антропогенным воздействием Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спикер напомнил, что этот вопрос ранее обсуждался на заседаниях в Госдуме России. При его решении используется комплексный подход.

«По данным Гидромета, Волга наполняется на 72% от малых рек, сегодня подпор уменьшен. Создана рабочая группа, привлечены научные организации, в том числе Академия наук. Вопрос понижения уровня воды в Волге находится на контроле», – подчеркнул Барышев.

«Год был засушливым, что сказалось на притоках»

Ситуацию также прокомментировал Александр Шадриков. Он в свою очередь отметил, что проблема остается актуальной для Татарстана.

«Год был засушливым, что сказалось на притоках. В этом году Свияга даже не вышла из берегов, по весне весь снег ушел в грунт. Надежда была на боковые стоки», – сказал министр.

Шадриков сообщил, что Татарстан неоднократно выходил с инициативой по рациональному использованию Куйбышевского водохранилища, и высказал свои предложения на заседании в Госдуме. Во-первых, это предложение соблюдать правила использования водных ресурсов и их пересмотр. Во-вторых, это строительство подпорных гидроузлов, поскольку Каспий уходит.

«Дефицит воды у нас из-за Нижней Волги, но мы понимаем, что там тоже люди. Астрахань жалуется на проблемы с водообеспечением населения. Надеемся, что 2024 год будет для нас более водным», – заметил Шадриков.

23 ноября на очередном заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада обсуждался вопрос режимов работы нижневолжских водохранилищ. Было принято решение до 10 декабря оставить сбросные расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища на прежнем уровне – 4,6 тыс. в секунду.

Семинар-совещание продолжит работу завтра. Его участники посетят биологические очистные сооружения канализации и на месте ознакомятся с ходом рекультивации иловых полей.