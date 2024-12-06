Без запаха и мусора: в Тукаевском районе обсудили мегакомплекс по переработке отходов

Ежегодно в республике образуется 12,12 млн кубометров, или 1,46 млн тонн твердых коммунальных отходов

Фото: © «Татар-информ»

Республика оказалась на пороге мусорного коллапса: мощности действующих полигонов уже не справляются с ежегодными 1,46 млн тонн ТКО. Как будет решаться эта проблема, обсуждали накануне на публичных слушаниях в Тукаевском районе, где планируется строительство одного из комплексов по переработке отходов. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».

Новые подходы в обращении с коммунальными отходами

В Татарстане растут объемы коммунального мусора. По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, ежегодно в республике образуется 12,12 млн кубометров, или 1,46 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Из них только жители Казани производят почти 600 тыс. тонн. Минстрой РТ прогнозирует, что и к 2030 году ежегодные объемы отходов будут составлять до 12,14 млн кубометров, или 1,47 млн тонн.

В 2023 году, по данным ведомства, в Татарстане образовалось порядка 1,5 млн тонн ТКО, из которых на утилизацию направили 122 тыс. тонн, а большую часть — порядка 1,4 млн тонн — вывезли на полигоны для складирования.

На текущий момент действующие объекты худо-бедно справляются с этим объемом, но в ближайшей перспективе явно потребуются дополнительные мощности. Представители бизнеса и экологи также не раз заявляли, что необходимо выработать новые подходы в вопросе обращения с отходами, так как их накопленные объемы растут.

Учитывая складывающуюся ситуацию, руководство Татарстана пришло к выводу: нужно создавать новую коммунальную инфраструктуру в области обращения с отходами.

На текущий момент действующие объекты худо-бедно справляются с объемом отходов, но в ближайшей перспективе явно потребуются дополнительные мощности Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Все технические и экологические требования учтены»

Накануне на публичных слушаниях в Тукаевском районе рассматривали вопрос строительства одного из шести элементов этой будущей инфраструктуры — комплекса по переработке отходов (КПО), на котором эти отходы планируют размещать, обрабатывать и компостировать. Проект прошел согласование на Инвестиционном совете Республики Татарстан.

Услышать мнения экспертов и высказать свои пожелания смогли жители пяти населенных пунктов Князевского сельского поселения — деревень Казиле и Чершелы, села Князево и поселков совхоза Татарстан и Сосновый Бор.

На встречу с жителями всех населенных пунктов приехали начальник отдела Института пространственного планирования РТ, разработчик проекта правил землепользования и застройки Владимир Кузнецов, заместитель гендиректора по строительству Регионального экологического оператора (РЭО) Алмаз Зиятдинов и глава Князевского поселения Ильназ Вилданов. Вел публичные слушания первый замруководителя исполкома Тукаевского района Айрат Хабибуллин.

Первой точкой встречи стала деревня Казиле, где проживают более 100 человек. Интересы односельчан на публичных слушаниях представлял староста Равиль Гареев.

Спикеры рассказали о планируемом комплексе по переработке отходов — его местонахождении, принципе работы, экологических нюансах, а также о новых рабочих местах для населения.

Владимир Кузнецов представил материалы будущей стройки и уточнил, что все технические и экологические требования в них учтены. Санитарно-защитная зона объекта составит 1000 метров.

«Эта зона не накрывает территорию существующих населенных пунктов и СНТ. Соответственно, экологические требования соблюдены. Расстояние от полигона [до населенных пунктов] составляет от полутора до 11 километров. Территориальная зона предназначена исключительно для данного объекта. Вид разрешенного использования — под размещение объектов обращения с отходами», — отметил выступающий.

На публичных слушаниях в Тукаевском районе рассматривали вопрос строительства комплекса по переработке отходов Фото предоставлено Алсу Тимерхановой

Оператор планирует компостировать органику, извлекать вторсырье, передавать его на переработку и захоранивать неликвидный мусор

Эксплуатировать и обслуживать объект будет региональный оператор. Заместитель гендиректора по строительству РЭО Алмаз Зиятдинов рассказал, что комплекс будет размещаться в Князевском поселении в пяти километрах от Набережных Челнов, поблизости от СНТ «Лукоморье», поселка Новый, деревни Новые Сарайлы и Соснового Бора. Сюда будут свозить мусор с 11 муниципальных районов.

Под эти цели отводится 64 гектара, на которых будут осуществлять сортировку 100 процентов входящего потока ТКО. Оператор планирует работать как с ТКО, так и с промышленными отходами, компостировать органику, извлекать вторсырье, передавать его на переработку и захоранивать неликвидный мусор (не более 50% от входящего потока). По мнению переработчиков отходов, региону нужна система полного цикла.

Производство рассчитано на обработку 250 тыс. тонн ТКО, эксплуатация регламентирована на 25 лет. На практике срок может быть меньше или больше, это зависит от количества завозимых отходов и качества уплотняющей техники.

Ориентировочная сумма вложений — 3,5 млрд рублей. На предприятии создадут 413 рабочих мест, предполагаемая сумма поступлений в бюджет РТ оценивается в 156 млн рублей ежегодно.

Оператор уточнил, что создание КПО позволит свести к минимуму нагрузку на полигоны, уменьшить их площадь, максимально перенаправить в производство вторичные материальные ресурсы («экономика замкнутого цикла»). Также это поможет решить проблему с несанкционированными свалками и снизить нагрузку на экологическую среду.

Равиль Гареев, представлявший жителей Казиле, согласился, что строительство приведет к положительным изменениям в работе с отходами, в частности, оно должно решить вопрос с теми же несанкционированными свалками.

Эксплуатировать и обслуживать объект будет региональный оператор Фото: © «Татар-информ»

«А если будет запах?»

В селе Князево публичные слушания тоже прошли спокойно. Начальник отдела Института пространственного планирования РТ вновь заострил внимание участников слушаний на экологичности будущего объекта.

«План строительства был разработан с учетом всех важнейших нюансов безопасности и благополучия для окружающей среды, — отметил Владимир Кузнецов.

В деревне Чершелы план строительства КПО также был встречен положительно. Один из жителей задал вопрос о возможном запахе с комплекса. Представитель РЭО заверил, что никакие «ароматы» чершелинцам слышны не будут.

«Органические отходы направляются в цех компостирования, где в течение 21 суток происходит процесс гниения и негативных выделений в виде метана, двуокиси азота, которые перерабатываются посредством систем вентиляции и биологических фильтров. Это обеспечивает исключение неприятного запаха», — пояснил Алмаз Зиятдинов.

Через обозначенные три недели из цеха компостирования выходит техногрунт, который в дальнейшем может быть использован для рекультивации полигонов, а также для благоустройства откосов дорог.

«Остатки сортировки неперерабатываемых фракций в размере 50% отходящих потоков идут на карту захоронения. Она устраивается со спецэкраном для исключения проникновения воды с поверхности», — проинформировал жителей Зиятдинов.

Будет осуществляться сортировка 100 процентов входящего потока ТКО Фото: © «Татар-информ»

«Проект не принадлежит частному лицу – это предполагает ответственность при его проектировании и реализации»

В Доме культуры поселка совхоза Татарстан собрались не только жители самого поселка. Были люди из тех же Чершелы и Князево, не успевшие на публичные слушания в их населенных пунктах.

Наталья Лебеденко живет в поселке 13 лет. Она рассказала, что местным жителям не нравится соседство со свинокомплексом из-за специфичного запаха, поэтому к новой стройке они относятся с недоверием.

Местным жителям поселка совхоза Татарстан не нравится соседство со свинокомплексом из-за запаха, поэтому к новой стройке они относятся с недоверием Фото: предоставлено Алсу Тимерхановой

Вопросов и мнений в целом было много. Тукаевцы были активны и за судьбу своего района переживали всерьез:

— Где дизбарьеры в этом комплексе?

— Что по поводу загрязнения грунтовых вод?

— Какой объем отходов будет перерабатывать комплекс?

На эти и другие свои вопросы участники слушаний попросили дать подробные и обоснованные ответы.

«Проект республиканского значения, он не принадлежит частному лицу, что предполагает ответственность при его проектировании и реализации. Все ваши пожелания, возражения и рекомендации будут учтены», — заверил первый замруководителя исполкома Тукаевского района Айрат Хабибуллин.

Через три недели из цеха компостирования выходит техногрунт, который в дальнейшем может быть использован для рекультивации полигонов Фото: © «Татар-информ»

«Мы здесь как раз для того, чтобы услышать вас»

Жителей поселка Сосновый Бор после ознакомления с проектом строительства КПО интересовали причины выбора их территории для расположения комплекса. Пришедшие на слушания также задавали вопросы, касающиеся экологии, логистики, самого производства.

«Если я вас правильно понимаю, сортировка мусора на дому до отправки его в пункт сортировки не имеет смысла?» — задал вопрос житель поселка Александр Долженко.

«Да, можно сказать и так. Так как сортировка мусора в нашем понимании и в понимании перерабатывающей организации — разные», — пояснил Алмаз Зиятдинов.

Жителей поселка Сосновый Бор интересовали причины выбора их территории для расположения комплекса Фото: предоставлено Алсу Тимерхановой

«В ходе публичных слушаний мы соберем ваши мнения, возражения, пожелания и передадим их проектной организации и в вышестоящие органы. Ваше мнение для нас ценно, мы здесь как раз для того, чтобы услышать вас, решить определенные несогласия, сложности», — еще раз отметили организаторы.

В заключение тукаевцам напомнили, что на новом комплексе будет организована фильтрация воздуха. Никакие вредные вещества не смогут попасть ни в грунтовые воды, ни в почву, ни в атмосферу. Пластик также не будет летать по воздуху, так как сортировка будет проходить в закрытом помещении. А выходящая после компостирования мусора масса пойдет на строительство дорог.

Где еще в Татарстане построят мусорные комплексы?

На будущий год в Татарстане запланирован старт строительства шести комплексов по обращению с ТКО, которые смогут обрабатывать 1,4 млн тонн мусора и компостировать 565 тыс. тонн. Помимо Тукаевского комплексы по переработке отходов появятся в Верхнеуслонском, Лениногорском и Пестречинском районах. Также будут построены межмуниципальный полигон в Алексеевском районе и мусоросортировочная станция в Зеленодольске. В планах ввести все эти объекты в эксплуатацию до конца 2027 года.

Территория каждого мусорного полигона составит по проектам 60-70 гектаров, за исключением Пестречинского района, где под полигон выделят 140 га.

Планируется, что новые комплексы закроют все соответствующие потребности республики. С 2028 года предусмотрено обеспечение 100-процентной переработки ТКО (на текущий и следующие два года целевой показатель составляет 26,7%).

Проекты по созданию КПО на территории республики направлены на достижение основных результатов и показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология».