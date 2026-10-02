В РТ к 2030 году планируют сортировать 100% ежегодно образуемых ТКО

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В Татарстане подготовили региональную программу перехода на экономику замкнутого цикла на 2026–2030 годы. Согласно проекту документа, к 2030 году в хозяйственный оборот планируется вовлекать не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. В настоящее время проект программы проходит антикоррупционную экспертизу.

Одной из целей программы станет сортировка 100% ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, а также сокращение их захоронения до не более 50%. Для этого в республике планируется создать дополнительные мощности по обработке и утилизации ТКО.

До конца 2029 года предусмотрен ввод шести объектов обработки отходов мощностью до 1,275 млн тонн в год и четырех объектов компостирования мощностью до 500 тыс. тонн в год. Их планируют разместить при комплексах по переработке отходов в Верхнеуслонском, Лениногорском, Пестречинском и Тукаевском муниципальных районах.

Кроме того, в Набережных Челнах до 2029 года запланировано создание объекта по обработке и утилизации отходов сноса, строительства и ремонта мощностью до 200 тыс. тонн в год. Согласно проекту, в целом в Татарстане предполагается увеличить возврат в хозяйственный оборот полезных компонентов и перерабатывать повторно не менее 230 тыс. тонн отходов производства и потребления.

Отдельным приоритетом программы определено увеличение доли утилизации отходов строительства и ремонта. Целевой показатель для этого вида отходов установлен на уровне не менее 25%.