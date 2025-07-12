«Точка выбора»: как Татарстан вовлекает молодежь в выборы через культуру и диалог

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

На Кремлевской набережной Казани прошел очередной кинопоказ в рамках летней программы информационного центра «Точка выбора».

«Точка выбора» — уникальная площадка, не имеющая аналогов в других регионах России. Татарстан стал первым из 89 субъектов страны, открывшим подобный центр, нацеленным в первую очередь на молодежь.

«Мы хотим быть ближе к людям — быть уже там, где эти люди есть. Именно поэтому выбрали "Урам Парк" и Кремлевскую набережную. Здесь высокая проходимость — до 110 тысяч человек в неделю. Это не случайная аудитория, это наши будущие избиратели», — отметила администратор информационного центра и руководитель молодежного кадрового проекта «Атмосфера» Светлана Ефремова.

Работа центра построена вокруг открытого диалога. Любой желающий может подойти и получить ответы на актуальные вопросы: какие выборы предстоят, кто участвует, как устроена система голосования. Особенно востребованы такие беседы у тех, кто голосует впервые.

«Наша главная задача — не агитация, а формирование осознанного, положительного отношения к самому процессу выборов. Мы создаем атмосферу доступности и вовлеченности», — подчеркнула Светлана.

Программа мероприятий насыщенная и рассчитана вплоть до дня голосования. Помимо кинопоказов, гостей ждут творческие мастер-классы, танцевальные сессии по бачате, сальсе и зумбе, встречи с представителями избирательной системы.

Уже с 18 июля стартует проект «Инфорумвик»: ежедневно на площадке будут дежурить председатели территориальных избирательных комиссий. Они ответят на любые вопросы о выборах из первых уст.

Работает «Точка выбора» по будням с 16:00 до 22:00, в выходные — с 11:00 до 20:00.

Ирина Егорова