На Казанской набережной состоялась первая открытая танцевальная тренировка

Сегодня, 10 июля на Кремлевской набережной Казани рядом с информационным центром «Точка выбора» состоялась открытая фитнес-тренировка по зумбе.

Зумба — фитнес-программа, основанная на латиноамериканских танцах. Сегодня тренировку провела руководитель студии спорта и творчества «Gut Fit» Ирина Гутник вместе со своей командой «Неугомонные девчата».

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Часовая тренировка в танцевальном стиле прошла не только под испанские и португальские треки, как того и требует традиционная латиноамериканская зумба, но и под отечественную музыку.

Свой музыкальный выбор объяснила руководитель студии спорта и творчества «Gut Fit» Ирина Гутник.

«Мы стараемся брать и наши российские, советские песни, татарские. Подбираем, естественно, по интенсивности», — подчеркнула Гутник.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Также руководитель «Gut Fit» рассказала о том, кто больше всего ходит на танцевальные тренировки. По ее мнению, это люди разных возрастов.

«От мала до велика. В зумбе нет ограничений. Единственное, что, естественно, зумба делится на разновидности программ. То есть есть “Зумба-Голд”, ”Зумба-Фитнес”,”Зумба-Кидс”» — говорит она.

Например, «Зумба-Голд» — это адаптированная программа для людей старшего возраста, для людей с ограниченными возможностями, для людей, кто только начинает приходить в это направление. Вход на такие танцевальные тренировки свободный, каждый желающий с улицы может присоединиться.

«Танцуем в Горкинско-ометьевском лесу, мы танцуем в санатории Левадия, на всех площадках, которые бывают у нас в городе, я очень хорошо сотрудничаю еще с “Спорт у дома”, мы вместе с ними тоже танцуем, организовываем совместные тренировки, и женщины приходят до 100 человек», — поясняет руководитель «Gut Fit».

Зумба — это и кардио-тренировка, которая повышает выносливость, отметила Гутник.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

«Кажется, самое главное — это настроение, потому что человек может прийти грустный, а когда он выходит танцевать и заряжается эмоциями, слышит музыку, это самый главный позитив и хорошее настроение. А в наше время, мне кажется, это очень ценно для человека» — заявила она.

Зумба-класс не был единственным спортивным мероприятием, по словам руководителя молодежного кадрового проекта «Атмосфера» и администратора павильона «Точка выбора» Светланы Ефремовой до осени планируются провести множество тренировок.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

«У нас сформирована большая программа до 14 сентября, до единого дня голосования. У нас будут танцевальные тренировки, и сальса, и бачата, и зумба, и кизомба. Мы сейчас с разными танцевальными школами взаимодействуем, чтобы вот такие вот тренировки для наших жителей проводить. Причем вход абсолютно свободный, каждый житель, прогуливавшийся по набережной, может присоединиться. Ну и разные спортивные тренировки тоже планируем, в том числе йогу», — сказала Ефремова.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Отметим, тренировка прошла в рамках программы работы информационного центра «Точка выбора». Центр действует все лето как открытая площадка для встреч и городских событий. Открытые тренировки являются частью этой программы.