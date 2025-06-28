«Открытая кампания, открытое общение»: в Казани открылась «Точка выбора»

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В столице Татарстана рядом с экстрим-парком «Урам» открылось общественное пространство «Точка выбора». Она представляет собой летний информационный центр о выборах Раиса Татарстана, организованный на набережной Казанки, пояснил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Каждый желающий сможет узнать всё о порядке участия в выборах Раиса Татарстана, получить консультацию от специалистов избирательной системы, а также стать участником открытых мероприятий, встреч с экспертами, мастер-классов и кинопоказов под открытым небом», – заявил Кондратьев.

Он добавил, что «Точка выбора» будет работать в течение всего лета и станет площадкой для подкастов, встреч с экспертами, медийных съемок, а также местом открытого диалога о будущем республики. «Открытая кампания, открытое общение, открытый разговор», – заключил глава ЦИК РТ.

«Мы открываем не просто еще одно пространство, а полезный для молодежи проект. И этот проект – про доверие молодежи к власти», – отметил в свою очередь министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Перед площадкой любой желающий мог рассказать, чтобы он сделал, если бы стал Раисом Татарстана. И Кондратьев, и Садыков записали на бумаге свои ответы, а затем прочитали их перед собравшимися.