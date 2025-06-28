«Точка выбора», ярмарка вакансий, тир и Дора: как в Казани отмечают День молодежи

В Казани проходит празднование Дня молодежи. В этом году он проводится сразу на двух площадках – в экстрим-парке УРАМ и в парке имени Горького. О том, какие активности приготовили его организаторы и кто из артистов порадует молодежь своими выступлениями, – в репортаже «Татар-информа».





Залезть в пожарную машину и узнать о выборах Раиса Татарстана

Площадки с различными активностями в экстрим-парке УРАМ начинаются уже под мостом «Миллениум». Здесь можно посмотреть на служебную технику различных ведомств. Например, залезть в пожарную машину, сфотографироваться с полицейским мотоциклом и даже осмотреть вертолет.

Там же расположен тир и несколько площадок с мастер-классами от вузов республики.

Параллельно этому на Кремлевской набережной открылось неформальное общественное пространство «Точка выбора». Оно представляет собой летний информационный центр, рассказывающий о выборах Раиса Татарстана, пояснил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Здесь каждый желающий сможет узнать всё о порядке участия в выборах, получить консультацию от экспертов и представителей избирательной системы. На территории у информационного центра пройдут мастер-классы, встречи с известными людьми, кинопоказы под открытым небом.

«Это будет место открытого диалога о будущем республики. У нас почти 3 миллиона избирателей, из них треть – молодежь до 35 лет. И 40 тысяч тех, кто проголосует впервые. Это весомый голос, и мы хотим, чтобы он был осознанным», – подчеркнул Кондратьев.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков также отметил важность подобного формата работы с молодыми людьми.

«Точка выбора» позволяет говорить с молодежью на равных и формирует культуру участия в выборах с опорой на доверие и живой интерес. Поэтому так важно, что здесь, на набережной, появляются такие места – открытые, доброжелательные, доступные каждому», – сказал глава Минмола.

А директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина подчеркнула, что Центр встроен в городскую ткань «буквально и символически».

«Он доступен, он открыт, он живет в ритме набережной. Это пространство, где важные темы – и особенно выборы Раиса Республики Татарстан – обсуждаются в доступной и комфортной форме», – отметила она.

Ярмарка вакансий со сладкой ватой и призами

На спортивной площадке УРАМа тем временем стартовали соревнования. Молодые люди играют в баскетбол, катаются на скейтбордах и BMX.

На футбольном поле развернулся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где свои площадки организовали более 40 предприятий и организаций. Все они предлагали увлекательные квесты, чтобы молодые люди могли познакомиться с работой компаний и получить призы.

«Сегодня во всех муниципальных районах республики проходят ярмарки вакансий. Это более 300 работодателей и 9 тыс. вакансий», – отметила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Соискатели могут пройти собеседования с работодателями, получить консультации по обучению и трудоустройству, а также узнать о перспективах карьерного роста.

Фестиваль профессий включает в себя и мастер-классы от колледжей и вузов по таким направлениям, как робототехника, химические опыты, каллиграфия, сборка монтажных конструкций, роспись по гипсу, природопользование и аквагрим. Кроме того, доступен виртуальный симулятор профессий.

«Ребята тут могут больше узнать о профессиях, пройти профориентационные тесты»

Зарипова подчеркнула, что ярмарка полезна не только для трудоспособного населения, но и представителям подрастающего поколения.

«Ребята тут могут больше узнать о профессиях, пройти профориентационные тесты и, если им понравится какое-то направление, узнать, как получить эту специальность и какие экзамены нужно будет сдавать после школы», – объяснила руководитель Минтруда РТ.

Корреспонденту «Татар-информа» также удалось посетить ряд активностей. Например, на одной из площадок поучаствовать в VR-игре, посвященной Сабантую, чтобы в режиме виртуальной реальности попробовать себя в борьбе корэш и национальных играх, а на другой – оценить свои знания в науке через АСМР. В наушниках включали звуки, связанные с различными сферами науки, а мне предстояло определить, к какой именно они относятся. Приятным завершением осмотра ярмарки стала порция сладкой ваты от одного из предприятий Татарстана.

«Главное, чтобы активности на празднике были полезны для молодых людей»

Экстрим-парк УРАМ посетил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. Он подчеркнул, что ключевой целью организаторов было создать активности, которые были бы не только интересны, но и полезны для молодых людей.

«Сегодня мы в экстрим-парке УРАМ и в парке имени Горького отмечаем День молодежи. Подобные праздники организованы и в других районах Татарстана. Здесь огромное количество площадок для молодых людей, которые хотят проявить себя в разных направлениях: это и образовательные и карьерные площадки, и мастер-классы, и социальный блок, и ярмарки, и многое другое. Стартовали и спортивные соревнования. Мы постарались сделать все активности полезными для молодежи», – отметил Садыков.

По его словам, такой формат организации праздника соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Особую важность подобного подхода отметила и директор экстрим-парка УРАМ Мария Крюкова.

«Вместе с Днем молодежи сегодня отмечается выпускной. У нас представлены площадки девяти вузов, а также ярмарка вакансий. Ожидается огромное количество интересных лекторов из разных городов страны. А вечером ждем выступления больших артистов», – добавила она.

В парке Горького уже стартовала большая концертная программа. Звездными гостями на ней станут певцы Мартин и Дора, их выход ожидается в 20:00 и 21:00 соответственно.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»