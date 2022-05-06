ТНВ опубликовал программу прямых трансляций c праздничных мероприятий 9 Мая

Телеканал «Татарстан — Новый век» подготовил для своих телезрителей праздничную программу на 9 Мая. В День Победы жители республики смогут в прямом эфире следить за основными праздничными мероприятиями, проходящими в Казани.

В 9.45 по московскому времени начнется трансляция торжественного шествия войск Казанского гарнизона на площади Тысячелетия.

В 14.45 состоится прямое включение с акции «Бессмертный полк». Шествие, среди участников которого будет и Президент Татарстана Рустам Минниханов, начнется от сквера Толстого и пройдет по центральным улицам города до площади Тысячелетия. Ранее о маршруте «Бессмертного полка» сообщал «Татар-информ».

В 19.30 в прямом эфире начнется трансляция праздничного концерта, который завершится салютом. Полную версию концерта можно будет увидеть в группе телеканала в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте TNV.ru

Помимо прямых трансляций с праздничных мероприятий, на телеканале ТНВ пройдет премьерный показ документальных фильмов. Один из них посвящен жизни участника Великой Отечественной войны Габдрахмана Сафина, отметившего в этом году 100-летний юбилей.

В цикле передач «Соотечественники» телеканал расскажет о Герое России Дамире Исламове, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

Освещать праздничные мероприятия, которые пройдут по всему Татарстану, будут корреспонденты новостей ТНВ. Подробнее о передачах, которые выйдут в эфир в День Победы, можно узнать из телепрограммы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться информацией лишь из российских официальных источников. Позднее глава государства подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях ВС РФ, признанную недостоверной.