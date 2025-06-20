news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 20 июня 2025 08:05

Титов заявил, что мировая экономика не будет в плюсе от конфликта Израиля и Ирана

Читайте нас в
Телеграм

Мировая экономика в тактическом плане ничего не выиграет от ирано-израильского конфликта, такое противостояние негативно отразится как на победителях, так и на побежденных. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Отношений между Ираном и Израилем не было очень давно. Эти страны всегда находились в полувоенной ситуации, и поэтому с точки зрения прямого воздействия на какие-то мировые процессы это не окажет влияния, хотя, конечно, в целом, цены на нефть растут. Понятно, что сегодня не может не оказывать влияния и то, что авиарейсы изменены, маршруты передвижения у людей тоже изменились, но вообще любые конфликты не добавляют стоимости, они эту стоимость убавляют: как у победителей, так и у побежденных», - цитирует Титова ТАСС.

Он отметил, что конфликт между Ираном и Израилем создает некую новую систему взаимодействия в стратегическом плане, но тактически подобные противостояния «точно не в плюс».

Ранее политолог Сергей Марков говорил, что непосредственно конфликт между Ираном и Израилем мало кому выгоден, но некоторым государствам выгодно поражение исламской республики. Он также рассказал, как и когда закончится ирано-израильский конфликт.

Позднее политолог Александр Перенджиев назвал истинную цель атаки Израиля против Ирана, а также провокатора конфликта.

по теме Политолог Марков рассказал, кому выгоден конфликт между Ираном и Израилем
по теме Политолог Марков назвал условия прекращения конфликта между Ираном и Израилем
читайте также
Политолог Перенджиев назвал истинную цель атаки Израиля против Ирана
#Иран #Израиль #конфликт #экономика #Мир #борис титов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

Минтруд рассказал, как изменилась с начала года средняя зарплата в Татарстане

19 июня 2025
Государственная пенсия по потере кормильца: кому полагается в Татарстане

Государственная пенсия по потере кормильца: кому полагается в Татарстане

19 июня 2025