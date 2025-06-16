Политолог Марков назвал условия прекращения конфликта между Ираном и Израилем

Конфликт между Ираном и Израилем может завершиться в течение лета 2025 года. Об этом «Татар-информу» сообщил политолог Сергей Марков.

«Мое мнение: в течение лета конфликт между Ираном и Израилем закончится неким компромиссом: Иран откажется от производства ядерного топлива и передаст его другой стране», – сказал политолог.

Он также допустил, что Иран может передать свое ядерное топливо России или Франции.

«Я думаю, что если сохранится нынешний режим в Иране, то ядерное топливо для атомных станций Ирана передадут России, если же произойдет смена режима – Франции или США», – резюмировал собеседник агентства.