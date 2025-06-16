Политолог Марков рассказал, кому выгоден конфликт между Ираном и Израилем

Непосредственно конфликт между Ираном и Израилем мало кому выгоден, но некоторым государствам выгодно поражение исламской республики. Таким мнением с «Татар-информом» поделился политолог Сергей Марков.

«Война эта мало кому выгодна, поскольку она может коснуться Ормузского пролива и так далее, а вот поражение Ирана выгодно очень многим. Это выгодно США, поскольку речь идет о ликвидации режима в Иране, это выгодно Саудовской Аравии и вообще всем арабским суннитским странам, выгодно и западным странам, поскольку Иран – антизападное государство», – рассказал Марков.

По словам эксперта, не выгодно поражение Ирана России, Китаю и Пакистану.

Напомним, в ночь на 13 июня ВВС Израиля атаковали территорию Ирана. В ответ Тегеран наносит ракетные удары по еврейскому государству.