Политолог Перенджиев назвал истинную цель атаки Израиля против Ирана

Конфликт между Ираном и Израилем разжигает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чтобы сохранить свою власть и выполнить заказ коллективного Запада. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Если говорить о самом конфликте, о том, почему его разжигает Израиль, то больше похоже на то, что их спровоцировал лично Нетаньяху с помощью своих тайных спецслужб. Ему, видимо, для сохранения власти все время надо стремиться к перманентной войне, чтобы Израиль находился в перманентной войне. Кстати он в этом плане ничем не отличается от (Владимира – прим. Т-и) Зеленского. Он так же подставляет собственный народ. Никакой необходимости не было вступать в конфликт с Ираном, просто никакой, учитывая то, что Иран не уходил от участия в переговорах, он был открыт для переговоров», – сказал политолог.

Он добавил, что конфликт выгоден коллективному Западу, чтобы нанести удар по транспортным коридорам, которые находятся вне ведения западных государств.

«Причины тут две в одном флаконе: помимо того, что Нетаньяху всячески пытается сохранить свою власть, несмотря ни на что, даже на гибель своих сограждан, он еще выступил исполнителем заказа со стороны коллективного Запада. Коллективный Запад заказал войну с Ираном. И тут явно просматривается удар по формированию очень важного коридора Север – Юг, где как раз ключевую роль играет Иран. На самом деле сейчас в мире происходит так называемая битва транспортных коридоров», – резюмировал Перенджиев.