Путин об ударах по Украине: «Подняли шум на всю Вселенную, но кто начал это?»

Россия действительно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но лишь отвечая на действия киевского режима, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что начало ударам положил теракт на Крымском мосту, а также дальнейшие атаки украинских военных по российским объектам – в том числе по Курской АЭС.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида», – сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Об этих и других терактах с украинской стороны западные страны молчат, добавил глава государства. «Вообще молчок полный. Но стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную», – сказал он, добавив, что это не будет мешать России выполнять боевые задачи спецоперации.

Напомним, массированные удары по систем военного управления, связи и энергетики Украины ВС РФ наносят с 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором Минобороны РФ обвинило украинские спецслужбы.