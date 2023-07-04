Секретарь СНБО Данилов: Украина поменяла стратегию контрнаступления

Вооруженные силы Украины фактически поменяли стратегию контрнаступления. Об этом рассказал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем Twitter’е.

По словам политика, на этом этапе украинские силы «выполняют задачу номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, б/к (боекомплекта — прим. Т-и), командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии».

«Сейчас война на уничтожение равна войне за километры», — подчеркнул в связи с этим Данилов. Ранее изменение характера действий украинской армии отметили некоторые военные эксперты из стран Запада.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об уничтожении 16 основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства и выразил уверенность, что украинские войска не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений.

При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ «продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях». Позднее она признала обострение ситуации в районе Бахмута (российское название города — Артемовск).