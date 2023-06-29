Песков перенаправил вопросы о ситуации с Суровикиным в Минобороны

Вопросы, связанные с замкомандующего объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным, стоит задавать не Кремлю, а Минобороны России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«К сожалению, нет. Рекомендую вам обращаться в Министерство обороны. Это прерогатива министерства», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, в которых утверждалось об отставке и аресте генерала.